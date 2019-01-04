Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu? Kim elendi? (4 Ocak 2019 Cuma)

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 210. Bölümünde en az puanı toplayan gelin ve kaynana yarışmaya veda etti. Hafta toplamında en az puanları Ziyafet-Elif ve Nilgün-Yağnur çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 42. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu.

Lerzan Mutlu, söylediği şarkılarla hem eğlendirdi hem de hüzünlendirdi. Günün değerlendirmesinin ardından tüm haftanın puanları toplandı ve elenen ekip belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın yayınlanan son bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Nezahat-Rümeysa Aydın, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “bisküvili elmalı pasta” ile yarıştılar.

**HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gün değerlendirmesi ardından; 7 puan toplayan Elif gün sonuncusu, 11 puan alan Yağnur üçüncü oldu. 14 puan toplayan Rümeysa çeyrek altını almaya kazandı. Haftalık sonuca göre ise; son ikiye Elif ve Yağnur kaldı. 40 puan toplayan Elif ve kayınvalidesi Ziyafet Hanım yarışmaya veda etti.

51 puan toplayan Yağnur, son anda elenmekten kurtuldu. 72 puan toplayan Ezgi hem haftanın birincisi hem de 5 altın bileziğin sahibi oldu. 61 toplayan Rümeysa ise haftayı ikincilikle tamamladı.

