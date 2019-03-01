Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Mart Cuma sonuçları

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 50. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Besime-Gülcan Ekinci ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftinden birisi kazandı.

Hafta toplamında en az puanları Filiz-Nergis Kaynak ile Sevim-Gizem Bahadır çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 50. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta haftanın final günü ve eğlenceli anların yaşandığı 250. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Deniz Seki’nin konuk olarak katıldığı Gelinim Mutfakta’da gelinler "Lor Tatlısı" tarifi ile yarıştı. Kaynanaların dünkü limon testine karşılık Gülcan, kayınvalidelere acılığını test etmesi için biber getirince stüdyoda ortalık karıştı. Yedikleri biberlerin acısıyla kıvranan kayınvalideler soluğu mutfakta aldı.

Sevilen programda 43 puanla haftanın en düşük puanını alan gelin adayı Gizem ve kayınvalide Sevim Hanım yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi olan gelin adayı 73 puanla Gülcan oldu.



