MAGAZİN

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Mart Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.03.2019 23:57 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 250. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Yarışmaya 1 Mart Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 1 Mart Cuma sonuçları

Kanal D'de Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta'nın 50. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Besime-Gülcan Ekinci ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftinden birisi kazandı.

Hafta toplamında en az puanları Filiz-Nergis Kaynak ile Sevim-Gizem Bahadır çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 50. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu!

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta haftanın final günü ve eğlenceli anların yaşandığı 250. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyenleriyle buluştu. Deniz Seki’nin konuk olarak katıldığı Gelinim Mutfakta’da gelinler "Lor Tatlısı" tarifi ile yarıştı. Kaynanaların dünkü limon testine karşılık Gülcan, kayınvalidelere acılığını test etmesi için biber getirince stüdyoda ortalık karıştı. Yedikleri biberlerin acısıyla kıvranan kayınvalideler soluğu mutfakta aldı.
Sevilen programda 43 puanla haftanın en düşük puanını alan gelin adayı Gizem ve kayınvalide Sevim Hanım yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın en yüksek puanını alarak 5 altın bileziğin sahibi olan gelin adayı 73 puanla Gülcan oldu.


İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!İnternette gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
Ece Uslu: 'Maske takıyorum, asıl zor süreç şimdi başladı' Ece Uslu: 'Maske takıyorum, asıl zor süreç şimdi başladı'
Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta gelinim mutfakta 1 mart cuma sonuçları gelinim mutfakta kim elendi gelinim mutfakta hafta birincisi kim

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ece Uslu: 'Maske takıyorum, asıl zor süreç şimdi başladı'

'Maske takıyorum, asıl zor süreç şimdi başladı'

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

Nur Fettahoğlu'nun küvet pozu olay oldu!

Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde TV8'de ne zaman başlıyor?

Acun llıcalı'dan flaş karar! Sevilen program geri dönüyor!

Şeyma Subaşı Adriana Lima'yı mı özendi?

Şeyma Subaşı Adriana Lima'yı özendi

Hastaneye kaldırılan Kerimcan Durmaz'ın son durumu nasıl?

Hastaneye kaldırılan Kerimcan Durmaz'ın son durumu nasıl?

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in acı kaybı!

Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk'in acı kaybı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.