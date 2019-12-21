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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 20 Aralık Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 01:27 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 420. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 84. hafta finalinde Çiğdem-Elif Akçam, Ayten-Yağmur Öz, Emine-Goncanur Bekir ve Hülya-Aydan Topçu çiftleri 'galeta unu tatlısı' yaparak yarıştılar. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim gitti? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu? İşte Gelinim Mutfakta 20 Aralık Cuma günü elenen isim.

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 20 Aralık Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 20 Aralık Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 420. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Finalde iğdem-Elif Akçam, Ayten-Yağmur Öz, Emine-Goncanur Bekir ve Hülya-Aydan Topçu tatlı yaparak yarıştılar. Gün toplamında en yüksek puanı alan Goncanur ise çeyrek altın kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 420. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

Hafta toplamında en düşük puanları Ayten-Yağmur Öz ve Emine-Goncanur Bekir aldı. Gelinim Mutfakta'nın 84. hafta finalinde Yağmur ve kayınvalidesi Ayten yarışmadan elendi.

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HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 84. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Çiğdem-Elif Akçam ve Hülya-Aydan Topçu çiftinden birisi kazandı. Haftanın kazananı ise 68 puanla Elif oldu. İddialı yarışmacı böylece bileziklerini 98'e tamamladı.


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