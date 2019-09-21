Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 20 Eylül Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 20 Eylüş Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 355. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Çiğdem-Elif Akçam, Fatma-Dilek Akıncıoğlu, Nur-Kıymet Çoban ve Suzan-Hilal Ünal çiftleri "mısır unu tatlısı” tarifi ile yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 355. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Hafta toplamında en az puanları Fatma-Dilek Akıncıoğlu ile Suzan-Hilal Ünal çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 71. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Gelini Mutfakta'ya iki hafta önce katılan gelin Hilal ve kayınvalide Suzan Hanım bu hafta elenen yarışmacılar oldu.

5 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 355. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Gelinim Mutfakta'nın 71. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Hafta toplamında en yüksek puanları Nur-Kıymet Çoban ve Çiğdem-Elif Akçam çiftleri aldı. Ancak 5 altın bileziğin sahini Elif oldu.

GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta son bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Dilek Akıncıoğlu ve Kıymet Çoban aldı. Çeyrek altını ise Elif kazandı.

