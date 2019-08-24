Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Ağustos Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 23 Ağustos Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 335. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Reyhan-Ezgi Yıldırım, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya çiftleri "gazoz tatlısı" ile yarıştılar.

FİNALDE SÜRPRİZ GELİŞME

Hafta toplamında en az puanları Besime-Gülcan Ekici ile Zeynep-Hülya Bütün çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 67. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Fakat sürpriz bir gelişme yaşandı.

Haftalık değerlendirmeler sonunda 65 puan toplayan Hatice, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. Son ikiye ise Hülya ve Gülcan kaldı. Kayınvalidelerden 42 puan alan Hülya elendi, ancak bu anlarda şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Besime ve Gülcan Ekici, yarışmadan kendi istekleriyle ayrıldılar. Besime Hanım ise annesinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekilme kararı aldı. Bu nedenle Hülya ve Zeynep Bütün çiftleri yarışmada kalmaya devam edecek.