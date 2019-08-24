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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 23 Ağustos Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 01:07 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 335. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Fatih Ürek'in sunduğu yarışmanın 67. hafta finalinde gelinler gazoz tatlısı tatlısı yaparak hünerlerini sergiledi. Yarışmaya 23 Ağustos Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 23 Ağustos Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 335. bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. Reyhan-Ezgi Yıldırım, Besime-Gülcan Ekici, Hüsniye-Hatice Karabulut ve Zeynep-Hülya çiftleri "gazoz tatlısı" ile yarıştılar.

FİNALDE SÜRPRİZ GELİŞME
Hafta toplamında en az puanları Besime-Gülcan Ekici ile Zeynep-Hülya Bütün çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 67. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana belli oldu. Fakat sürpriz bir gelişme yaşandı.

Haftalık değerlendirmeler sonunda 65 puan toplayan Hatice, 5 altın bileziği almaya hak kazandı. Son ikiye ise Hülya ve Gülcan kaldı. Kayınvalidelerden 42 puan alan Hülya elendi, ancak bu anlarda şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Besime ve Gülcan Ekici, yarışmadan kendi istekleriyle ayrıldılar. Besime Hanım ise annesinin sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekilme kararı aldı. Bu nedenle Hülya ve Zeynep Bütün çiftleri yarışmada kalmaya devam edecek.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 335. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

Gelinim Mutfakta'nın 67. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Hüsniye-Hatice Karabulut çiftinden birisi kazandı. Haftanın toplamda en yüksek puanını toplayan Hatice Karabulut, beş altın bilezik kazandı.

KİM GÜN BİRİNCİSİ OLDU?
Gelinim Mutfakta son bölümde gün birincisi olan yarışmacı 1 çeyrek altın kazandı. Günün en düşük puanını Hülya aldı. Hatice ise günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi oldu.


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