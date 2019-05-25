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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 24 Mayıs Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.05.2019 01:59 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 310. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Sezon finaline doğru rekabetin daha da arttığı yarışmanın 62. hafta finalinde gelinler karamelli şekerpare tatlısı yaparak hünerlerini sergiledi. Yarışmaya 24 Mayıs Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 24 Mayıs Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 24 Mayıs Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "karamelli şekerpare" ile yarıştılar. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 310. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

KİM GÜN BİRİNCİSİ OLDU?

Gün toplamında kaynanalardan yüksek puanları Gülcan Ekinci ve Ezgi Yıldırım aldı. Çeyrek altını ise günün en fazla puanını toplayan isim olan Gülcan kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 62. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu! Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Güller-Vahideh Bakhshayeshizadeh ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftinden birisi kazandı. Hafta sonunda en fazla puan toplayan gelin Ezgi 5 altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 310. Bölümünde elenen yarışmacı belli oldu.

Hafta toplamında en az puanları Besime-Gülcan Ekinci ve Sevim-Güngör Üzüm çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 62. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana açıklandı. Haftalık değerlendirme sonunda; Gülcan ve Güngör son ikiye kaldı. Hafta boyunca en az puan toplayan gelin Güngör ve kayınvelide Sevim Hanım yarışmaya veda etti.


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