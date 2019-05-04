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Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 3 Mayıs Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.05.2019 02:04 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 295. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Yarışmanın 59. hafta finalinde kendilerine ayrılmış olan mutfakta gelinler hünerlerini sergilerken, yarışmaya bu hafta Gülcan damga vurdu. Gelinler bu hafta 'Gelin tatlısı' ile yarıştılar. Yarışmaya 3 Mayıs Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 3 Mayıs Cuma sonuçları

Kanal D'de yayınlanan ve Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfakta, 3 Mayıs Cuma günü hafta finaliyle ekrana geldi. Fadime-Aysel Ütaç, Besime-Gülcan Ekinci, Sevim-Güngör Üzüm ve Reyhan-Ezgi Yıldırım çiftleri "Gelin Tatlısı" ile yarıştılar. Gelinim Mutfakta'nın 59. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 295. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTA FİNALİNDE KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 295. bölümünde yarışmaya veda eden gelin ve kaynana belli oldafta toplamında en az puanları Fadime-Aysel Ütaç ve Sevim-Güngör Üzüm çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 59. hafta finalinde yarışmaya veda eden gelin-kaynana açıklandı. Haftanın en düşük puanını alan Fadime hanım ve Aysel gelin yarışmaya veda etti.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta'nın 59. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Reyhan-Ezgi Yıldırım ve Besime-Gülcan Ekinci çiftinden birisi kazandı. Haftanın en yüksek puanını alıp 5 altın bileziğin sahibi olan gelin ise 77 puanla Gülcan oldu. İddialı yarışmacı Gülcan bileziklerini 33’e tamamladı. Gülcan aynı zamanda gün birincisi de oldu.

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