MAGAZİN

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 18 Ocak Cuma sonuçları

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.01.2019 23:14 | Son Güncelleme

Gelinim Mutfakta'nın hafta finali olan 210. bölümünde en çok puanı toplayan gelin beş altın bileziğin sahibi oldu. Yarışmaya 18 Ocak Cuma günü veda eden gelin ve kaynana ise belli oldu. Peki Gelinim Mutfakta'da bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 18 Ocak Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'nın 44. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Sina Malatya ve Ezgi Yıldırım çiftinden biri kazandı.

Hafta toplamında en az puanları Nilgün-Yağnur İşçiler ile Songül Yüce-Simge Ayna çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 44. hafta finalinde elenen yarışmacılar belli oldu. Fatih Ürek’in renkli sunumuyla takipçilerini ekrana kilitlemeye devam eden projenin son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelin ve kaynanaların performanslarını sergilediği günde yarışmacılar günü birinci olarak tamamlayabilmek için mücadele etti. Gelinim Mutfakta’nın 18 Ocak tarihli bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Songül -Simge Ayna, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “Kıbrıs tatlısı” tarifi ile yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA 18 OCAK’TA KİM ELENDİ?
Gün değerlendirmesi sonunda; 5 puan toplayan Simge sonuncu oldu. 17 puanla gün birincisi olan Yağnur ise çeyrek altını almaya kazandı. Tüm haftanın totalinde Yağnur ve Simge son ikiye kaldı. 47 puan toplayan Simge ve kayınvalidesi Songül yarışmadan elendi. 64 puan toplayan Yağnur, elenmekten kurtuldu. Sina ve Ezgi ise haftanın birinciliğini paylaştı. Yarışmacılara iki seçenek sundu: Kura çekilecekti veya altınlar bölüşülecekti. Birinciliği paylaşan ikili, altın bilezikleri de bölüştü. İkişer altın nedeniyle gelinler, önümüzdeki hafta altı bilezik için yarışacak.

PARTNERKolundan çıkanlar şoke etti!Kolundan çıkanlar şoke etti!
FOX TV ve Kadın dizisinden sosyal sorumluluk projesi: 'Köklerinde İyilik Var'FOX TV ve Kadın dizisinden sosyal sorumluluk projesi: 'Köklerinde İyilik Var'
O ünlüler hakkında flaş karar O ünlüler hakkında flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta gelinim mutfakta 18 ocak cuma gelinim mutfakta kim elendi Gelinim Mutfakta haftanın birincisi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

AK Parti'nin Ankara adayı Özhaseki'den çok konuşulacak sözler! 'Allah bir sahip gönderdi o da Erdoğan'

O ünlüler hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Bakan açıkladı! Şubat ayında aylıklara yansıyacak

Dünyaca ünlü o yarışmaya katılıyor

Dünyaca ünlü o yarışmaya katılıyor

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü!

İşte Galatasaray'ın yeni golcüsü!

G.Saray'dan bir transfer daha!

G.Saray'dan bir transfer daha!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Buse Varol'dan Ece Erken çıkışı! O iddialara kızdı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Barışma sonrası Aslı Enver'den radikal karar

Barışma sonrası Aslı Enver'den radikal karar

Ünlü sunucu Kerimcan'ı yerden yere vurdu! 'Vicdanın rahat mı?'

Ünlü sunucu Kerimcan'ı yerden yere vurdu! 'Vicdanın rahat mı?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elimi Bırakma'nın yıldızı Alp Navruz'a sette doğum günü sürprizi!

Elimi Bırakma setinde doğum günü sürprizi!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

Hülya Avşar'dan dekolteli paylaşım!

Hülya Avşar'dan dekolteli paylaşım!

FOX TV ve Kadın dizisinden sosyal sorumluluk projesi: 'Köklerinde İyilik Var'

FOX TV ve Kadın dizisinden sosyal sorumluluk projesi

Çağatay Ulusoy ile Gizem Karaca hakkında flaş karar

O ünlüler hakkında flaş karar

Vatan Şaşmaz cinayetinin görüntüleri nasıl yayıldı?

Cinayet görüntüleri nasıl yayıldı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.