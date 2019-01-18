Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 18 Ocak Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'nın 44. hafta finalinde birinci olan çiftler belli oldu. Beş altın bileziği hafta toplamında en yüksek puanları alan Sina Malatya ve Ezgi Yıldırım çiftinden biri kazandı.

Hafta toplamında en az puanları Nilgün-Yağnur İşçiler ile Songül Yüce-Simge Ayna çifti aldı ve Gelinim Mutfakta'nın 44. hafta finalinde elenen yarışmacılar belli oldu. Fatih Ürek’in renkli sunumuyla takipçilerini ekrana kilitlemeye devam eden projenin son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Peki, Gelinim Mutfakta programında bu hafta haftanın birincisi kim oldu?

Gelin ve kaynanaların performanslarını sergilediği günde yarışmacılar günü birinci olarak tamamlayabilmek için mücadele etti. Gelinim Mutfakta’nın 18 Ocak tarihli bölümünde Nilgün-Yağnur İşçiler, Songül -Simge Ayna, Ziyafet-Elif Yeni ve Reyhan - Ezgi Yıldırım çiftleri “Kıbrıs tatlısı” tarifi ile yarıştılar.

GELİNİM MUTFAKTA 18 OCAK’TA KİM ELENDİ?

Gün değerlendirmesi sonunda; 5 puan toplayan Simge sonuncu oldu. 17 puanla gün birincisi olan Yağnur ise çeyrek altını almaya kazandı. Tüm haftanın totalinde Yağnur ve Simge son ikiye kaldı. 47 puan toplayan Simge ve kayınvalidesi Songül yarışmadan elendi. 64 puan toplayan Yağnur, elenmekten kurtuldu. Sina ve Ezgi ise haftanın birinciliğini paylaştı. Yarışmacılara iki seçenek sundu: Kura çekilecekti veya altınlar bölüşülecekti. Birinciliği paylaşan ikili, altın bilezikleri de bölüştü. İkişer altın nedeniyle gelinler, önümüzdeki hafta altı bilezik için yarışacak.

