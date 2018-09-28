Gelinim Mutfakta'da Reyhan Hanım ve Hanife Hanım arasında büyük kavga!

Hanife Hanım, Reyhan Hanımın bir önceki bölümde yaptığı bir hareketi hatırlatarak ona sataştı. Reyhan Hanım, önceki bölümde Ezgi'nin yere düşen çeyrek altınını alıp gelinine vermişti.

Bu olayı hatırlatan Hanife Hanım "Paraya değer vermem diyordunuz ya, gelininizin lirası düştü ya, hemen koşup yerden aldınız. O neydi? Hani paraya değer vermezdin? Gerçek yüzünüzü ortaya çıkardım." diyerek Reyhan Hanıma yüklendi.

'BULA BULA BUNU MU BULDUN?'

Reyhan Hanım ise, "Bula bula bunu mu buldun? Sen neden benimle uğraşıyorsun? Sen geldin geleli üstüme oynuyorsun. Yeter artık ya!" diyerek öfkelenmeye başladı.

