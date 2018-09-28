MAGAZİN

Gelinim Mutfakta'da Reyhan Hanım ve Hanife Hanım arasında büyük kavga!

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’da bugün; Reyhan Hanım, Hanife Hanımla büyük bir tartışma yaşadı

Gelinim Mutfakta'da Reyhan Hanım ve Hanife Hanım arasında büyük kavga!

Hanife Hanım, Reyhan Hanımın bir önceki bölümde yaptığı bir hareketi hatırlatarak ona sataştı. Reyhan Hanım, önceki bölümde Ezgi'nin yere düşen çeyrek altınını alıp gelinine vermişti.

Bu olayı hatırlatan Hanife Hanım "Paraya değer vermem diyordunuz ya, gelininizin lirası düştü ya, hemen koşup yerden aldınız. O neydi? Hani paraya değer vermezdin? Gerçek yüzünüzü ortaya çıkardım." diyerek Reyhan Hanıma yüklendi.

'BULA BULA BUNU MU BULDUN?'

Reyhan Hanım ise, "Bula bula bunu mu buldun? Sen neden benimle uğraşıyorsun? Sen geldin geleli üstüme oynuyorsun. Yeter artık ya!" diyerek öfkelenmeye başladı.

PARTNERKimse anlam veremiyor! Buz gibi havada bikiniyle... Kimse anlam veremiyor! Buz gibi havada bikiniyle...
Stüdyoda kriz çıktı! İlker Ayrık yine gülme krizine soktu Stüdyoda kriz çıktı! İlker Ayrık yine gülme krizine soktu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta kaynana kavga

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'da Florya'yı karıştıran maaş krizi

Galatasaray'da Florya'yı karıştıran maaş krizi

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Kasırga geliyor! İzmir ve Ege'nin diğer kıyılarında 'Kırbaç Kasırgası' alarmı! Meteoroloji'den peş peşe uyarı geliyor

Herkes birinciyi konuşurken üçüncü güzel daha çok şaşırttı

Herkes birinciyi konuşurken üçüncü güzel daha çok şaşırttı

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Ünlü model kurşunlanarak öldürüldü!

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Merkel'den Türkiye açıklaması: Ekonomik yardım yok ama...

Merkel'den Türkiye açıklaması: Ekonomik yardım yok ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Stüdyoda kriz çıktı! İlker Ayrık yine gülme krizine soktu

Stüdyoda kriz çıktı! İlker Ayrık yine gülme krizine soktu

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Kocasını banyoda akrabasıyla çırılçıplak bastı! Sonrası daha da tuhaf

Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölüm izle! (Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı)

Bir Zamanlar Çukurova 3. son bölüm izle! (Bir Zamanlar Çukurova 4. yeni bölüm fragmanı)

Mehmet Aslantuğ'un dizisi Kardeş Çocukları'na yeni oyuncu

Mehmet Aslantuğ'un dizisi Kardeş Çocukları'na yeni oyuncu

Nefes Nefese dizisi bitiyor mu? Nefes Nefese final ne zaman?

Nefes Nefese dizisi bitiyor mu? Nefes Nefese final ne zaman?

Avlu son bölümde Kudret ve Deniz'in ölüm kalım savaşı! Kudret'in oğlu Alp yaşıyor mu?

Avlu son bölümde Kudret ve Deniz'in ölüm kalım savaşı! Kudret'in oğlu Alp yaşıyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.