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Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Gelinim Mutfakta Damla kimdir?

04.02.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin sevilen yarışması Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta Damla ve yeni gelen gelin Yasemin'in yarışmada yer almaması merak konusu oldu. Bu durum izleyicilerin Gelinim Mutfakta Damla neden yok yoksa Gelinim Mutfakta Damla elendi mi sorularının sorulmasına neden oldu.

Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Gelinim Mutfakta Damla kimdir?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayınla seyircisi ile buluşan Gelinim Mutfakta yarışmasının bu hafta yayınlanan bölümünde izleyicileri çok farklı olaylar karşıladı. Gelinim Mutfakta yarışmasında olmayan Damla izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Gelinim Mutfakta Damla neden yok yoksa yarışmadan mı elendi soruları gündeme geldi. İşte Gelinim Mutfakta Damla ile ilgili detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta yarışmasının sunucsu Nursel Ergin, 860. bölümünde açıklamada bulundu. Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, Damla'nın yarışmaya devam etmeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte, yarışmaya bu hafta katılan Yasemin gelininde Gelinim Mutfakta'dan ayrılacağını sözlerine ekledi. Nursel Ergin'in sözlerine şöyle devam etti: "Biz dün gece çok enteresan üst üste haberler aldık. Bugün 5 tane altın bilezik kazanacaktı gelinimiz. Final gününde gördüğünüz gibi iki yarışmacı birden yok. Dün geceden beri gerçekten bunun stresini yaşıyoruz. Gerçekten çok endişelendik ve üzülerek söylemek istiyorum ki Damla artık Gelinim Mutfakta yok" dedi.Bunun ardından Gelinim Mutfakta izleyicisi Gelinim Mutfakta Damla neden yok sorusunu araştırıyor. Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, "Damla'nın dün gece rahatsızlandığını ve yapılan tetkikler sonucu yarışmaya devam etmeyecektir" dedi.

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KİMDİR?

Amasyalı olan Gelinim Mutfakta yarışmacısı Damla 2001 doğumludur ve aynı zamanda nişanlıdır.

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Kanal D Gelinim Mutfakta
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