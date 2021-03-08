Gelinim Mutfakta Dudu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaynanası Nuray hanım kimdir?

Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan Dudu ve Nuray Hanım, ‘Sakız’ ismini verdikleri keçilerini Seda Sayan’a hediye etmişlerdi. Seda Sayan da Dudu ve Nuray hanımın hediyesini şaşkınlık içerisinde karşılamıştı…

GELİNİM MUTFAKTA DUDU VE NURAY HANIM KİMDİR?

Yörük kızı olduğunu söyleyen Dudu, genç yaşıyla dikkat çekti. Evliliğinden önce yaşadığı problemleri anlatan Dudu Akdemirbey, stüdyoda şok etkisi yaratmıştı. Haftanın ilk gününde Dudu, "Sakız" adındaki keçisini Seda Sayan'a bakması için hediye edince, ünlü isim de gelen bu hediyeyi şaşkınlıkla karşılamıştı.

Geçen haftanın finalinde bilindiği gibi Nurşen Kuşçu yarışmaya veda ederken, yerine Nuray Akdemirbey, gelini Dudu ile katıldı.

Nuray Hanım, Dudu ile ilgili yaş eleştirilerine, ‘Beceri yaşa bakmaz’ cevabını vermişti.

Gelinim Mutfakta’daki Dudu ve kaynanası Nuray Hanım’ın hayat hikayesine dair henüz net bir bilgi bulunamadı.



