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Gelinim Mutfakta Dudu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaynanası Nuray hanım kimdir?

08.03.2021 13:58 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta Dudu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaynanası Nuray hanım kimdir?

Kanal D ekranlarının sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta yarışmasında yer alan Dudu ve kaynanası Nuray hanım, sempatik tavırları, güler yüzün yanında ilginç girişleriyle olay oldu… Gelinim Mutfakta yarışmacıları Dudu ve kayınvalidesi Nuray Hanımın anlattıkları, stüdyoda şoke etkisi yaratmıştı…

Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan Dudu ve Nuray Hanım, ‘Sakız’ ismini verdikleri keçilerini Seda Sayan’a hediye etmişlerdi. Seda Sayan da Dudu ve Nuray hanımın hediyesini şaşkınlık içerisinde karşılamıştı…

GELİNİM MUTFAKTA DUDU VE NURAY HANIM KİMDİR?

Yörük kızı olduğunu söyleyen Dudu, genç yaşıyla dikkat çekti. Evliliğinden önce yaşadığı problemleri anlatan Dudu Akdemirbey, stüdyoda şok etkisi yaratmıştı. Haftanın ilk gününde Dudu, "Sakız" adındaki keçisini Seda Sayan'a bakması için hediye edince, ünlü isim de gelen bu hediyeyi şaşkınlıkla karşılamıştı.

Geçen haftanın finalinde bilindiği gibi Nurşen Kuşçu yarışmaya veda ederken, yerine Nuray Akdemirbey, gelini Dudu ile katıldı.

Nuray Hanım, Dudu ile ilgili yaş eleştirilerine, ‘Beceri yaşa bakmaz’ cevabını vermişti.

Gelinim Mutfakta’daki Dudu ve kaynanası Nuray Hanım’ın hayat hikayesine dair henüz net bir bilgi bulunamadı.

Gelinim Mutfakta Dudu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaynanası Nuray hanım kimdir


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Seda Sayan
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