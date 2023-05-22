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Gelinim Mutfakta Gaziantep cacıklı köfte tarifi! Ferahlatan Gaziantep cacıklı köfte nasıl yapılır?

22.05.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü Gaziantep cacıklı köfte tarifi verildi. Ferah lezzetiyle yaz aylarının vazgeçilmezi olan Gaziantep usulü cacıklı köfte iştah kabartıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri Gaziantep cacıklı köfte nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte leziz Gaziantep cacıklı köfte tarifi...

Gelinim Mutfakta Gaziantep cacıklı köfte tarifi! Ferahlatan Gaziantep cacıklı köfte nasıl yapılır?

Farklı köfte tarifleri arıyorsanız Gaziantep usulü cacıklı köfteye bir şans vermeniz gerekiyor. Lezzeti oldukça hafif olan cacıklı köfte yaz aylarının yıldızı oluyor. Gaziantep cacıklı köfte tarifini henüz denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

  • Köfte için
  • 1 su bardağı ince bulgur
  • 1 su bardağı kaynamış su
  • Tuz
  • Bir yumurta
  • Cacık için
  • Yarım bağ ıspanak
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Tuz
  • Bir su bardağı yoğurt
  • Bir diş sarımsak
  • Üzeri için
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • Yarım tatlı kaşığı pul biber

TARİF

  • Ispanakları temizleyip ince ince kıyın.
  • Bir tavaya 2 kaşık yağ ıspanak ve tuzu alıp suyunu çekene kadar kavurun.
  • Soğumaya alın.
  • Köfte için bulguru su ile ıslatıp yumurta ve tuz ile yoğurun.
  • Minik minik toplara yapıp kaynar suda haşlayın.
  • Bir tavaya yağ ve pul biberi koyup kızdırın.
  • İçine köfteleri atıp bir müddet kızartın.
  • Ispanağı sarımsaklı yoğurt yapıp sunum kabında yoğurtlayın.
  • En son köfteleri de üzerine alın ve servis edin.

AFİYET OLSUN!

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