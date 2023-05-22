Gelinim Mutfakta Gaziantep cacıklı köfte tarifi! Ferahlatan Gaziantep cacıklı köfte nasıl yapılır?

Farklı köfte tarifleri arıyorsanız Gaziantep usulü cacıklı köfteye bir şans vermeniz gerekiyor. Lezzeti oldukça hafif olan cacıklı köfte yaz aylarının yıldızı oluyor. Gaziantep cacıklı köfte tarifini henüz denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER Köfte için

1 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı kaynamış su

Tuz

Bir yumurta

Cacık için

Yarım bağ ıspanak

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Bir su bardağı yoğurt

Bir diş sarımsak

Üzeri için

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yarım tatlı kaşığı pul biber

TARİF Ispanakları temizleyip ince ince kıyın.

Bir tavaya 2 kaşık yağ ıspanak ve tuzu alıp suyunu çekene kadar kavurun.

Soğumaya alın.

Köfte için bulguru su ile ıslatıp yumurta ve tuz ile yoğurun.

Minik minik toplara yapıp kaynar suda haşlayın.

Bir tavaya yağ ve pul biberi koyup kızdırın.

İçine köfteleri atıp bir müddet kızartın.

Ispanağı sarımsaklı yoğurt yapıp sunum kabında yoğurtlayın.

En son köfteleri de üzerine alın ve servis edin.

AFİYET OLSUN!

