Gelinim Mutfakta Gaziantep cacıklı köfte tarifi! Ferahlatan Gaziantep cacıklı köfte nasıl yapılır?

Farklı köfte tarifleri arıyorsanız Gaziantep usulü cacıklı köfteye bir şans vermeniz gerekiyor. Lezzeti oldukça hafif olan cacıklı köfte yaz aylarının yıldızı oluyor. Gaziantep cacıklı köfte tarifini henüz denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.
MALZEMELER
Köfte için
1 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı kaynamış su
Tuz
Bir yumurta
Cacık için
Yarım bağ ıspanak
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz
Bir su bardağı yoğurt
Bir diş sarımsak
Üzeri için
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım tatlı kaşığı pul biber
TARİF
Ispanakları temizleyip ince ince kıyın.
Bir tavaya 2 kaşık yağ ıspanak ve tuzu alıp suyunu çekene kadar kavurun.
Soğumaya alın.
Köfte için bulguru su ile ıslatıp yumurta ve tuz ile yoğurun.
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