Gelinim Mutfakta İslim kebabı tarifi! Yemek davetlerinin yıldızı islim kebabı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında perşembe günü İslim kebabı tarifi verildi. Patlıcan ve köfte kullanılarak yapılan bu enfes kebap tarifi herkes tarafından oldukça seviliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri görüntüsüyle kendine hayran bırakan İslim kebabı tarifi nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte herkesin tarifini isteyeceği leziz İslim kebabı tarifi tarifi...
İslim kebabının zor yapıldığını düşünülse de bu enfes kebabı hazırlamak düşünülenden çok daha kolay. İslim kebabı tarifine sadık kalındığından leziz bir yemek hazırlamanızı sağlayacak bu tarifi kesinlikle denemeniz gerekiyor.
MALZEMELER
3 adet patlıcan (büyük boy)
2 adet yeşil biber
2 adet domates
2 yemek kaşığı zeytinyağı
400 gram kıyma
Bir adet rendelenmiş kuru soğan
3 yemek kaşığı galeta unu
2 diş ezilmiş sarımsak
Bir yumurta
Baharatlar
Tuz
İslim kebabı sosu için:
2 adet rendelenmiş domates
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Bir bardak su
Bir diş sarımsak
Tuz
TARİF
Patlıcanları yıkayın ve alacalı şekilde soyun.
Patlıcanları uzun şeritler halinde dilimleyin ve tuzlu suda 20 dakika bekletin.
Derin bir kabın içinde kıymayı, yumurtayı, soğanı, galeta ununu, sarımsakları, tuzu ve baharatları harmanlayın.
Tüm malzemeleri 10 dakika yoğurun.
Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
Avucunuzun içinde yuvarlayın ve ardından hafifçe iki avucunuzun arasında bastırın.
Teflon tavaya çok az miktarda yağ dökün ve köfteleri kızartın.
Patlıcanların suyunu süzün ve kurulayın.
Şerit halinde kestiğiniz patlıcanları teflon tavada arkalı önlü olacak şekilde kızartın.
Şimdi köfteleri sarma işlemini yapacağız. Bunun için 2 tane patlıcan şeridini artı şeklini verecek şekilde tepsiye koyun.
Patlıcanların orta kısmına köfteyi yerleştirin. Patlıcanın dışta kalan kısımlarını köftenin üzerine kapatarak sarın.
Tüm malzemelere aynı işlemi uygulayın.
Domatesleri karpuz dilimi şeklinde doğrayın, biberleri ise ikiye kesin.
Her bir islim kebabının üzerine bir adet domates bir adet biber koyun ve bu malzemeleri kürdanla sabitleyin.
İslim kebabı sosu için yağı tavada kızdırın. İçine rendelenmiş domatesleri ve sarımsakları ekleyerek pişirin.
Birkaç dakika sonra sosun suyunu, tuzunu ekleyin.
Yaklaşık 5 dakika sonra ise sosu ocaktan alın.
Kebapları derin bir tepsi ya da borcama dizin.
Üzerine sosu dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.
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