Gelinim Mutfakta İslim kebabı tarifi! Yemek davetlerinin yıldızı islim kebabı nasıl yapılır?

İslim kebabının zor yapıldığını düşünülse de bu enfes kebabı hazırlamak düşünülenden çok daha kolay. İslim kebabı tarifine sadık kalındığından leziz bir yemek hazırlamanızı sağlayacak bu tarifi kesinlikle denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER 3 adet patlıcan (büyük boy)

2 adet yeşil biber

2 adet domates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gram kıyma

Bir adet rendelenmiş kuru soğan

3 yemek kaşığı galeta unu

2 diş ezilmiş sarımsak

Bir yumurta

Baharatlar

Tuz

İslim kebabı sosu için:

2 adet rendelenmiş domates

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Bir bardak su

Bir diş sarımsak

Tuz

TARİF Patlıcanları yıkayın ve alacalı şekilde soyun.

Patlıcanları uzun şeritler halinde dilimleyin ve tuzlu suda 20 dakika bekletin.

Derin bir kabın içinde kıymayı, yumurtayı, soğanı, galeta ununu, sarımsakları, tuzu ve baharatları harmanlayın.

Tüm malzemeleri 10 dakika yoğurun.

Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.

Avucunuzun içinde yuvarlayın ve ardından hafifçe iki avucunuzun arasında bastırın.

Teflon tavaya çok az miktarda yağ dökün ve köfteleri kızartın.

Patlıcanların suyunu süzün ve kurulayın.

Şerit halinde kestiğiniz patlıcanları teflon tavada arkalı önlü olacak şekilde kızartın.

Şimdi köfteleri sarma işlemini yapacağız. Bunun için 2 tane patlıcan şeridini artı şeklini verecek şekilde tepsiye koyun.

Patlıcanların orta kısmına köfteyi yerleştirin. Patlıcanın dışta kalan kısımlarını köftenin üzerine kapatarak sarın.

Tüm malzemelere aynı işlemi uygulayın.

Domatesleri karpuz dilimi şeklinde doğrayın, biberleri ise ikiye kesin.

Her bir islim kebabının üzerine bir adet domates bir adet biber koyun ve bu malzemeleri kürdanla sabitleyin.

İslim kebabı sosu için yağı tavada kızdırın. İçine rendelenmiş domatesleri ve sarımsakları ekleyerek pişirin.

Birkaç dakika sonra sosun suyunu, tuzunu ekleyin.

Yaklaşık 5 dakika sonra ise sosu ocaktan alın.

Kebapları derin bir tepsi ya da borcama dizin.

Üzerine sosu dökün ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.

AFİYET OLSUN!

