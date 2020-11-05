Gelinim Mutfakta kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte tarifi nedir? Kadınbudu köfte malzemeleri nelerdir? İşte kadınbudu köfte tarifi...

Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan kadınbudu köfte, pirinç ve kıymanın mükemmel uyumunu yakalayan lezzetli bir tarif olarak biliniyor. Birçok yörede değişik tariflerle yapılan kadınbudu köfte, kolay yapımı ve lezzetiyle gönüllerde taht kuruyor. Yarışmayı yakından takip edenler bu benzersiz lezzetin tadına bakabilmek için orijinal kadınbudu köfte tarifini araştırmaya başladı. Kadınbudu köfte nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırıyor. Peki kadınbudu köfte tarifi, malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

KADINBUDU KÖFTE MALZEMELERİ

250 gram kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı pirinç

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

Bir tutam maydanoz

Bir tutam dereotu

KADINBUDU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Kadınbudu köfte yapımına ilk olarak soğanlar küp küp doğranır. Bir tencerenin içinde soğanlar yağda pembeleşene kadar pişirilir. Kıymanın yarısı ilave edilir. Suyu çekene kadar kavrulur ve soğutulur. Pirinç bol suda haşlanır ve suyu süzülür. Kavrulan soğanlı kıymanın içine pirinç, kalan çiğ kıyma, 1 adet yumurta, tuz ve karabiber eklenerek yoğrulur. Kıymadan iri köfteler yapılır. Köfteleri kızartmak için önce una sonra çırpılmış yumurtaya ve tekrar una bulanır. Kızgın yağda çevrilerek 2 dakika pişirilir.



