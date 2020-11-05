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Gelinim Mutfakta kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte tarifi nedir? Kadınbudu köfte malzemeleri nelerdir? İşte kadınbudu köfte tarifi...

Seray Üstün Seray Üstün 05.11.2020 15:26 | Son Güncelleme:
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Gelinim Mutfakta kadınbudu köfte nasıl yapılır? Kadınbudu köfte tarifi nedir? Kadınbudu köfte malzemeleri nelerdir? İşte kadınbudu köfte tarifi...

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında herkes tarafından sevilen lezzetler yapılmaya devam ediliyor. 5 Kasım Perşembe günü yayınlanan 569. bölümde gelinler ayvalı portakallı kereviz yaptı. Zeytinyağlı kereviz yemeğinin yanında ise sürpriz bir lezzet eşlik etti. Çeyrek altına sahip olmak isteyen gelinler, kadınbudu köfte tarifiyle beğeni topladı.

Türk mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan kadınbudu köfte, pirinç ve kıymanın mükemmel uyumunu yakalayan lezzetli bir tarif olarak biliniyor. Birçok yörede değişik tariflerle yapılan kadınbudu köfte, kolay yapımı ve lezzetiyle gönüllerde taht kuruyor. Yarışmayı yakından takip edenler bu benzersiz lezzetin tadına bakabilmek için orijinal kadınbudu köfte tarifini araştırmaya başladı. Kadınbudu köfte nasıl yapılır sorusunun cevabını araştırıyor. Peki kadınbudu köfte tarifi, malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

KADINBUDU KÖFTE MALZEMELERİ

  • 250 gram kıyma
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı pirinç
  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı un
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam karabiber
  • Bir tutam maydanoz
  • Bir tutam dereotu

KADINBUDU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Kadınbudu köfte yapımına ilk olarak soğanlar küp küp doğranır. Bir tencerenin içinde soğanlar yağda pembeleşene kadar pişirilir. Kıymanın yarısı ilave edilir. Suyu çekene kadar kavrulur ve soğutulur. Pirinç bol suda haşlanır ve suyu süzülür. Kavrulan soğanlı kıymanın içine pirinç, kalan çiğ kıyma, 1 adet yumurta, tuz ve karabiber eklenerek yoğrulur. Kıymadan iri köfteler yapılır. Köfteleri kızartmak için önce una sonra çırpılmış yumurtaya ve tekrar una bulanır. Kızgın yağda çevrilerek 2 dakika pişirilir.

Ayvalı portakallı kereviz nasıl yapılır? Ayvalı portakallı kereviz tarifi nedir? Ayvalı portakallı kereviz malzemeleri nelerdir? İşte Ayvalı portakallı kereviz tarifiAyvalı portakallı kereviz nasıl yapılır? Ayvalı portakallı kereviz tarifi nedir? Ayvalı portakallı kereviz malzemeleri nelerdir? İşte Ayvalı portakallı kereviz tarifi


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