YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Ayvalı portakallı kereviz nasıl yapılır? Ayvalı portakallı kereviz tarifi nedir? Ayvalı portakallı kereviz malzemeleri nelerdir? İşte Ayvalı portakallı kereviz tarifi

Ayvalı portakallı kereviz nasıl yapılır? Ayvalı portakallı kereviz tarifi nedir? Ayvalı portakallı kereviz malzemeleri nelerdir? İşte Ayvalı portakallı kereviz tarifi

Seray Üstün Seray Üstün 05.11.2020 14:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ayvalı portakallı kereviz nasıl yapılır? Ayvalı portakallı kereviz tarifi nedir? Ayvalı portakallı kereviz malzemeleri nelerdir? İşte Ayvalı portakallı kereviz tarifi

Onur Büyüktopçu’nun sunumuyla Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında birbirinden lezzetli yemek tarifleri yapılmaya devam ediyor. 5 Kasım Perşembe günü yayınlanan 569. bölümde gelinler ayvalı portakallı kereviz yaptı. Haftanın finaline bir gün kala çeyrek altına kavuşmak isteyen gelinler, Türk mutfağının en sevilen lezzetlerinden biri olan ayvalı portakallı kereviz yaparak kıyasıya yarıştı.

Zeytinyağlı yemeklerin sevilen lezzetleri arasında yer alan ayvalı portakallı kereviz tüm aile bireylerini tek bir sofrada toplamayı başarıyor. Ayvalı portakallı kereviz çoğunlukla ana yemeklerle birlikte servis edilen özel bir lezzettir. Yarışmanın sıkı takipçileri bu benzersiz lezzetin tadına bakabilmek için ayvalı portakallı kereviz nasıl yapılır sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki ayvalı portakallı kereviz tarifi, malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

AYVALI PORTAKALLI KEREVİZ MALZEMELERİ

  • 2 adet orta boy veya 3 küçük boy kereviz
  • 1 çorba kaşığı un
  • Yarım ayva
  • 6 adet arpacık soğanı
  • 2 adet taze patates
  • 1 adet orta boy havuç
  • 2 çorba kasigi bezelye
  • 1 adet limon
  • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet portakalın suyu
  • Bir tutam tuz
  • Bir tutam şeker
  • 3-4 dal dereotu
  • Sıcak su

AYVALI PORTAKALLI KEREVİZ NASIL YAPILIR?

Ayvalı portakallı kereviz yapımına ilk olarak arpacık soğanları zeytinyağı ile 3-4 dakika kavurarak başlanır. Küçük küpler halinde doğranan havuçlar eklenerek 2-3 dakika daha kavrulur. Sonrasında ise küçük küpler halinde doğranan patatesler eklenir.

2 parmak kalınlığında halkalar şeklinde kesilen kerevizler ilave edilir. Un, tuz, limn suyu, portakal suyu ve şeker katılır ve karıştırılır. Son olarak yardım su bardağı sıcak su eklenir. 10 dakika kaynadıktan sonra küçük küpler halinde doğranan ayvalar ve konserve bezelye eklenir. Kısık ateşte pişirilir ve sebzeler kontrol edilir. Sebzelerin pişmesi durumunda ocağın altı söndürülür. Servis tabağına alınan kereviz dilimlerinin üzerine garnitürleri eşit şekilde yerleştirilir. Son olarak ince kıyılmış dereotu ile süslenir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti! ABD'li Rapçi seçimlerde aldığı oy oranını görünce gözünü 2024 seçimlerine dikti!
Bu mantı kilo aldırmıyor!Bu mantı kilo aldırmıyor!
Evde pratik kebap tarifi: Çökertme KebabıEvde pratik kebap tarifi: Çökertme Kebabı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran aldatma sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'

Koronavirüs kararları kızdırdı! 'Arabistan kralı öldü müzik yok!'

Uykusuzluğa ve kilo vermeye birebir!

Uykusuzluğa ve kilo vermeye birebir!

Özellikle kış aylarında tüketiliyor! Un, bal ve...

Özellikle kış aylarında tüketiliyor! Un, bal ve...

Hem kilo verdiriyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor!

Hem kilo verdiriyor hem de bağışıklığı güçlendiriyor!

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

Bu tostun sırrı 62 yıl öncesine dayanıyor! Ustası püf noktasını verdi

İlginizi Çekebilir

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Yaz bitmeden bu tarifleri mutlaka deneyin

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

Çıtır Çıtır: İstavrit Tava Tarifi

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Aligot (Sarımsaklı Patates Püresi)

Emoji Patates

Emoji Patates

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

6/8 Aylık Bebek Çorbaları: Sebze Çorbası

Diğer Haberler

Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak: Tepside patates mantısı

Bildiğiniz tüm tarifleri unutturacak: Tepside patates mantısı

Kadayıflı muhallebi tatlısı tarifi

Kadayıfla muhallebinin lezzetli buluşması

Hamursuz mantı nasıl yapılır? Hamursuz mantı tarifi nedir? Hamursuz mantı malzemeleri neler?

Bu mantı kilo aldırmıyor!

Gelinim Mutfakta tavuklu saray pilavı nasıl yapılır? Tavuklu saray pilavı tarifi nedir? Tavuklu saray pilavı malzemeleri nelerdir? İşte tavuklu saray pilavı tarifi...

Saraylara layık bir pilav: Tavuklu Saray Pilavı

Simit tadında: Efsane susamlı omlet tarifi

Simit tadında: Efsane susamlı omlet tarifi

Şifası suyunda gizli, 5 yıldızlı restoranların tarifi! Et suyu bakın nasıl hazırlanıyor

5 yıldızlı restoranlar bu yöntemi kullanıyor

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.