Ayvalı portakallı kereviz nasıl yapılır? Ayvalı portakallı kereviz tarifi nedir? Ayvalı portakallı kereviz malzemeleri nelerdir? İşte Ayvalı portakallı kereviz tarifi

Zeytinyağlı yemeklerin sevilen lezzetleri arasında yer alan ayvalı portakallı kereviz tüm aile bireylerini tek bir sofrada toplamayı başarıyor. Ayvalı portakallı kereviz çoğunlukla ana yemeklerle birlikte servis edilen özel bir lezzettir. Yarışmanın sıkı takipçileri bu benzersiz lezzetin tadına bakabilmek için ayvalı portakallı kereviz nasıl yapılır sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki ayvalı portakallı kereviz tarifi, malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

AYVALI PORTAKALLI KEREVİZ MALZEMELERİ

2 adet orta boy veya 3 küçük boy kereviz

1 çorba kaşığı un

Yarım ayva

6 adet arpacık soğanı

2 adet taze patates

1 adet orta boy havuç

2 çorba kasigi bezelye

1 adet limon

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet portakalın suyu

Bir tutam tuz

Bir tutam şeker

3-4 dal dereotu

Sıcak su

AYVALI PORTAKALLI KEREVİZ NASIL YAPILIR?

Ayvalı portakallı kereviz yapımına ilk olarak arpacık soğanları zeytinyağı ile 3-4 dakika kavurarak başlanır. Küçük küpler halinde doğranan havuçlar eklenerek 2-3 dakika daha kavrulur. Sonrasında ise küçük küpler halinde doğranan patatesler eklenir.

2 parmak kalınlığında halkalar şeklinde kesilen kerevizler ilave edilir. Un, tuz, limn suyu, portakal suyu ve şeker katılır ve karıştırılır. Son olarak yardım su bardağı sıcak su eklenir. 10 dakika kaynadıktan sonra küçük küpler halinde doğranan ayvalar ve konserve bezelye eklenir. Kısık ateşte pişirilir ve sebzeler kontrol edilir. Sebzelerin pişmesi durumunda ocağın altı söndürülür. Servis tabağına alınan kereviz dilimlerinin üzerine garnitürleri eşit şekilde yerleştirilir. Son olarak ince kıyılmış dereotu ile süslenir.



