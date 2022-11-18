Gelinim Mutfakta Kayseri usulü Nevzine tatlısı tarifi! Haftanın finalinde Nevzine tatlısı nasıl yapılır?

Kayseri yöresinin nefis lezzetlerinden olan nevzine tatlısı yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu tatlı vazgeçilmez tarifler arasında bulunuyor. Tahin ve pekmezin uyumu gönüllere taht kuruyor.

MALZEMELER 125 gram tereyağ

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı tahin

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

3.5 su bardağı un

1 su bardağı çekilmiş ceviz

Şerbeti İçin:

1.5 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

1 çay bardağı pekmez

1 dilim limon

Üzeri İçin:

1 avuç ceviz (miktarı isteğe göre)

1 avuç toz Antep fıstığı

TARİF Tarife önce şerbetini hazırlayarak başlayın ki tatlınız olana kadar soğusun. Tencereye şekeri ve suyu koyup karıştırın. Ocağa alın.

Üzerine limon da ilave ederek 6-7 dakika kaynatın. Ocaktan alıp pekmezi karıştırın ve soğumaya bırakın.

Hamuru için, yoğurma kabına sıvı malzemeleri koyun. Biraz karışmasını sağlayın.

Aldığı kadar unu ve kabartma tozunu koyup ele yapışmayan hamur yoğurun.

En son cevizi ilave edin. Yağlanmış fırın kabına koyup elinizle yayarak düz hale getirin.

Çatalla boyuna veya enine çizikler atın.

Önceden ısıtılmış 180- 190 derecede fırında kızarana kadar pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti dökün. Ceviz ve antep fıstığı ile süsleyip servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

