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Gelinim Mutfakta Kayseri usulü Nevzine tatlısı tarifi! Haftanın finalinde Nevzine tatlısı nasıl yapılır?

18.11.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında cuma günü haftanın finalinde Nevzine tatlısı tarifi yapılıyor. Tahin ile pekmezin uyumunu seviyorsanız Kayseri usulü Nevzine tatlısını kesinlikle denemelisiniz. Daha sağlıklı tatlılardan hoşlanan kişiler için nevzine tatlısı tarifi doğru tercih! İzleyiciler Kayseri usulü nevzine tatlısı nasıl yapılır? Sorusunu aratıyor. İşte leziz nevzine tatlısı tarifi...

Gelinim Mutfakta Kayseri usulü Nevzine tatlısı tarifi! Haftanın finalinde Nevzine tatlısı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 12
Hazırlık Süresi 20dk
Pişirme Süresi 35dk

Kayseri yöresinin nefis lezzetlerinden olan nevzine tatlısı yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan bu tatlı vazgeçilmez tarifler arasında bulunuyor. Tahin ve pekmezin uyumu gönüllere taht kuruyor.

MALZEMELER

  • 125 gram tereyağ
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı tahin
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3.5 su bardağı un
  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz
  • Şerbeti İçin:
  • 1.5 su bardağı toz şeker
  • 1.5 su bardağı su
  • 1 çay bardağı pekmez
  • 1 dilim limon
  • Üzeri İçin:
  • 1 avuç ceviz (miktarı isteğe göre)
  • 1 avuç toz Antep fıstığı

TARİF

  • Tarife önce şerbetini hazırlayarak başlayın ki tatlınız olana kadar soğusun. Tencereye şekeri ve suyu koyup karıştırın. Ocağa alın.
  • Üzerine limon da ilave ederek 6-7 dakika kaynatın. Ocaktan alıp pekmezi karıştırın ve soğumaya bırakın.
  • Hamuru için, yoğurma kabına sıvı malzemeleri koyun. Biraz karışmasını sağlayın.
  • Aldığı kadar unu ve kabartma tozunu koyup ele yapışmayan hamur yoğurun.
  • En son cevizi ilave edin. Yağlanmış fırın kabına koyup elinizle yayarak düz hale getirin.
  • Çatalla boyuna veya enine çizikler atın.
  • Önceden ısıtılmış 180- 190 derecede fırında kızarana kadar pişirin.
  • İlk sıcaklığı çıktıktan sonra soğuk şerbeti dökün. Ceviz ve antep fıstığı ile süsleyip servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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