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Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 2 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta'dan elenen isim ve puan durumu!

02.12.2022 10:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta kimin elenip hangi yarışmacının birinci olduğu, 2 Aralık 2022 Cuma günü saat 13:00'te Kanal D'de ekrana gelecek programın sonunda belli olacak. Merve, Yeşim, Hatice ve Zerrin arasından bir isim birinci olacak ve bu hafta da bir yarışmacı elenerek hayallerine veda edecek. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 2 Aralık Cuma günü Gelinim Mutfakta programında son durum...

Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? 2 Aralık Cuma Gelinim Mutfakta'dan elenen isim ve puan durumu!

Gelinim Mutfakta programı 2 Aralık Cuma günü bomba gibi bir bölümle ekrana gelecek. Gelinim Mutfakta programında Merve, Yeşim, Hatice ve Zerrin arasından hangi yarışmacının programa veda edeceği merak konusu oldu. Program öncesi birçok kişi arama motorlarında "Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA'DAN KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında elenen isim bugün saat 13:00'de ekrana gelen programda belli olcak.

Programda günün birincisi çeyrek altının, haftanın birincisi ise 7 bileziğin sahibi olacak.

Gelinim Mutfakta programının birincisi ile elenen yarışmacı belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMINDA BU HAFTANIN ÖZETİ

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk birinsisi Merve oldu ve çeyrek altının sahibi oldu.

Yarışmanın ikinci gününde çeyrek altını kazanan ise Hatice oldu.

Gelinim Mutfata yarışmasının 3. gününde çeyrek altının sahibi Zerrin oldu.

Gelinim Mutfakta'nın dün ekrana gelen bölümünde çeyrek altının sahibi Yeşim oldu.

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