YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Et Yemeği Tarifleri
  4. Gelinim Mutfakta kirde kebabı tarifi! Yemek davetlerinin yıldızı kirde kebabı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta kirde kebabı tarifi! Yemek davetlerinin yıldızı kirde kebabı nasıl yapılır?

27.03.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında Pazartesi günü yarışmacılardan kirde kebabı yapılması istendi. Osmanlı döneminde sık sık yapılan bu enfes kebap tarifi hem görünüşü hem de lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri iştah kabartan kirde kebabı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte kirde kebabı tarifi...

Gelinim Mutfakta kirde kebabı tarifi! Yemek davetlerinin yıldızı kirde kebabı nasıl yapılır?
Tarif Puanı
Teşekkürler!
Puanınız alınmıştır.
Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Porsiyon -

Kebap tarifleri Türk mutfağında en sevilen tarifler arasında bulunuyor. Pek çok farklı kebap tarifi arasında kirde kebabı ön plana çıkıyor. Kreplerle birlikte hazırlanan bu eşsiz lezzeti herkesin denemesi gerekiyor.

MALZEMELER

  • 500 gram kuzu eti
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 adet domates
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 su bardağı su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Krepleri için:
  • 2 su bardağı süt
  • 2 adet yumurta
  • 1,5 su bardağı un
  • 1 tutam maydanoz
  • Üzeri için:
  • 1 kase yoğurt
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

TARİF

  • Zeytinyağını çelik bir tencereye alın ve içine jülyen doğranmış kuzu etini ekleyin, ara ara kavurarak orta ateşte, etler suyunu salıp tekrar çekene dek kavurun.
  • Küp küp doğradığınız soğanları ekleyin ve soğanlar pembeleşene dek kavurun.
  • Ardından kabuğunu soyup küp küp doğradığınız domatesi ve salçayı da ekledikten sonra 1 su bardağı suyu ilave edin.
  • Baharatlarını da ilave edin ve kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 15 dakika bu şekilde pişmeye bırakın.
  • Krep için gerekli olan tüm malzemeleri bir kapta çırpın ve her seferinde 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ eklediğiniz bir krep tavasından arkalı önlü pişirerek kreplerinizi hazırlayın.
  • Bir servis tabağına önce krep, sonra et karışımı olacak şekilde üst üste dizin. 4 adet krepi bu şekilde aralarına etli harçtan koyarak hazırlayın ve en üste çırpılmış yoğurdu gezdirin.
  • Bir tavada kızdırdığınız tereyağında kavrulmuş kırmızı toz biberi de yoğurdun üstüne gezdirin ve sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelinim Mutfakta Çıtır mutancana tarifiGelinim Mutfakta Çıtır mutancana tarifi
Anahtar Kelimeler:
tarifi Gelinim Mutfakta nasıl yapılır kirde kebabı tarif kirde

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

İstanbul'u terk etmişti! Lüks evinde doğayla iç içe bir hayat

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu gündem oldu

Özel hayat sorusu dikkat çekti! Nihat Hatipoğlu'nun sorusu gündem oldu

Gündem olan Muharrem İnce paylaşımı

Gündem olan Muharrem İnce paylaşımı

Bugün iftarda ne pişirsem? 5. gün iftar menüsü

Bugün iftarda ne pişirsem? 5. gün iftar menüsü

Ustasından gerçek Ramazan pidesi tarifi! Yumuşacık lezzet

Ustasından gerçek Ramazan pidesi tarifi! Yumuşacık lezzet

Gelinim Mutfakta kirde kebabı tarifi! Yemek davetlerinin yıldızı

Gelinim Mutfakta kirde kebabı tarifi! Yemek davetlerinin yıldızı

İlginizi Çekebilir

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Uçağı birbirine kattı! “Uçağın dengesini bozacaksınız”

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Sevgilisinin kocasına asitle saldırdı! İntikamı acı oldu

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

Mahkemede ifade vermeye çağrılınca konuşmayı unuttu

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

ABD’ye giden Türk, “Vay vay vay...” diyerek paylaştı

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.