Gelinim Mutfakta kirde kebabı tarifi! Yemek davetlerinin yıldızı kirde kebabı nasıl yapılır?

Kebap tarifleri Türk mutfağında en sevilen tarifler arasında bulunuyor. Pek çok farklı kebap tarifi arasında kirde kebabı ön plana çıkıyor. Kreplerle birlikte hazırlanan bu eşsiz lezzeti herkesin denemesi gerekiyor.

MALZEMELER 500 gram kuzu eti

1 adet kuru soğan

1 adet domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Krepleri için:

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1,5 su bardağı un

1 tutam maydanoz

Üzeri için:

1 kase yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

TARİF Zeytinyağını çelik bir tencereye alın ve içine jülyen doğranmış kuzu etini ekleyin, ara ara kavurarak orta ateşte, etler suyunu salıp tekrar çekene dek kavurun.

Küp küp doğradığınız soğanları ekleyin ve soğanlar pembeleşene dek kavurun.

Ardından kabuğunu soyup küp küp doğradığınız domatesi ve salçayı da ekledikten sonra 1 su bardağı suyu ilave edin.

Baharatlarını da ilave edin ve kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 15 dakika bu şekilde pişmeye bırakın.

Krep için gerekli olan tüm malzemeleri bir kapta çırpın ve her seferinde 1 tatlı kaşığı kadar sıvı yağ eklediğiniz bir krep tavasından arkalı önlü pişirerek kreplerinizi hazırlayın.

Bir servis tabağına önce krep, sonra et karışımı olacak şekilde üst üste dizin. 4 adet krepi bu şekilde aralarına etli harçtan koyarak hazırlayın ve en üste çırpılmış yoğurdu gezdirin.

Bir tavada kızdırdığınız tereyağında kavrulmuş kırmızı toz biberi de yoğurdun üstüne gezdirin ve sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

