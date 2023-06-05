Gelinim Mutfakta kıymalı pişi tarifi! Puf puf kabaran kıymalı pişi nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü kıymalı pişi tarifi verildi. Kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan pişinin içerisine giren kıyma bu tarifin lezzetine lezzet katıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri yağ çekmeyen kıymalı pişi nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte kıymalı pişi tarifi...
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