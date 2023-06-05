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    4. Gelinim Mutfakta kıymalı pişi tarifi! Puf puf kabaran kıymalı pişi nasıl yapılır?

    Gelinim Mutfakta kıymalı pişi tarifi! Puf puf kabaran kıymalı pişi nasıl yapılır?

    05.06.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü kıymalı pişi tarifi verildi. Kahvaltıların ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan pişinin içerisine giren kıyma bu tarifin lezzetine lezzet katıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri yağ çekmeyen kıymalı pişi nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte kıymalı pişi tarifi...

    Gelinim Mutfakta kıymalı pişi tarifi! Puf puf kabaran kıymalı pişi nasıl yapılır?

    Kıymalı pişi tarifini deneyenler bu lezzet karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Çıtır çıtır olan kıymalı pişi tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

    MALZEMELER

    • 3,5 su bardağı un
    • 1 su bardağı ılık su
    • 3 çay kaşığı tuz
    • 1 tatlı kaşığı toz maya
    • Kızartmak için;
    • Sıvıyağ
    • İçi için;
    • 150 gram kıyma
    • 1 adet soğan
    • 1 tatlı kaşığı salça
    • Tuz
    • Karabiber
    • Pul biber

    TARİF

    • Unu bir kaba alın ortasını açın mayayı dökün tuzunu ekleyin mayanın üstüne biraz su dökün bir dakika bekleyin.
    • Daha sonra suyu ekleyip yoğurun.
    • Hamuru iyice yoğurduktan sonra ağzını kapatıp bi kaç saat mayalanmaya bırakın.
    • İç harcını yapmak için soğanı doğrayıp tavada kavurun, kıymayı ekleyip pişene kadar kavurun.
    • Salçasını, tuzunu, baharatlarını ekleyip soğumaya bırakın.
    • Hamur mayalandıktan sonra yumurta büyüklüğünde bezeler yapın.
    • Oklavayla el büyüklüğü kadar açın içine harcı koyun ve kapatın.
    • Derin bir tavada bol ve kızgın yağda pişirin.

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    AFİYET OLSUN!

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