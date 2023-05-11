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Gelinim Mutfakta Manisa bohça kebabı tarifi! Manisa bohça kebabı nasıl yapılır?

11.05.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında perşembe günü Manisa bohça kebabı tarifi verildi. Üzeri bol kaşar peyniriyle nar gibi kızaran Manisa bohça kebabı ekran başındaki izleyicilerin iştahını kabarttı. Gelinim Mutfakta izleyicileri Manisa bohça kebabı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte leziz Manisa bohça kebabı tarifi...

Gelinim Mutfakta Manisa bohça kebabı tarifi! Manisa bohça kebabı nasıl yapılır?

Manisa bohça kebabı en sevilen kebap tarifleri arasında yer alıyor. Yemek davetlerinin vazgeçilmezi olan bu enfes tarifi yiyen herkes tarifini istiyor. Manisa bohça kebabı tarifini henüz denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 1 kilogram kuşbaşı doğranmış et
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 çorba kaşığı tereyağı
  • Tuz, karabiber, kekik
  • Sıcak su
  • Krep hamuru için:
  • 2,5 su bardağı süt
  • 2 yumurta
  • 250 gram un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı kabartma tozu
  • Üzeri için:
  • Kaşar peyniri
  • Domates
  • Çarliston biber

TARİF

  • Kuşbaşı doğranmış eti tereyağında etler suyunu bırakıp çekene kadar kavurun.
  • Piyazlık doğranmış soğanı ilave edip kavurmaya devam edin. Salçayı ekleyip karıştırın.
  • Sıcak suyu ilave edip etler yumuşayana kadar pişirin ve baharatlarını ekleyin.
  • Krep için bir kaba süt, yumurta, tuz ve kabartma tozunu alın.
  • Üzerine yavaş yavaş unu ekleyip mikser yardımı ile kıvam alana kadar karıştırın.
  • Teflon tavayı ısıtıp yağlayın ve krep hamurundan bir kepçe alıp tavaya dökün.
  • Tavayı sürekli sallayarak hamuru tavaya yayın. Krep hamurunun iki tarafını pişirin.
  • Bütün krepleri pişirdikten sonra kreplerden birini çukur bir kaseye yerleştirin ve kenarlarını dışarı sarkıtın.
  • Hazırladığınız kebaptan bir kepçe alıp krepin ortasına koyun.
  • Krepi bohça biçiminde toplayıp yağlı kağıt serili borcama kaseyi ters çevirin.
  • Diğer krepleri de aynı şekilde hazırlayıp tepsiye yerleştirin.
  • Üzerlerine kaşar peyniri dilimleri yerleştirin. Peynirin üzerine biber ve domates koyup kürdanla tutturun.
  • Tencerede kalan etin sosunu borcama dökün.
  • Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında peynirler eriyip kızarana kadar pişirelim.

AFİYET OLSUN!

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Gelinim Mutfakta fasulye tava tarifi! Karadeniz'in yıldızıGelinim Mutfakta fasulye tava tarifi! Karadeniz'in yıldızı
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