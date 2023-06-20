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    Gelinim Mutfakta midye tavuk tarifi! Evde şiş midye tavuk nasıl yapılır?

    20.06.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü midye tavuk tarifi verildi. Çöp şişte hazırlanan enfes midye tavuk tarifi oldukça seviliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri midye tavuk nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte midye tavuk tarifi...

    Gelinim Mutfakta midye tavuk tarifi! Evde şiş midye tavuk nasıl yapılır?

    Tavuk yemeyi sevenler farklı tavuk tarifleri arıyor. Evde hazırlanan midye tavuk tarifi de oldukça seviliyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan midye tavuk tarifinin kesinlikle denenmesi gerekiyor.

    MALZEMELER

    • 2 adet tavuk göğsü
    • 2 su bardağı su
    • 1 tatlı kaşığı karbonat
    • Sosu için;
    • 1 şişe soda
    • 1 su bardağı un
    • 2 diş rendelenmiş sarımsak
    • 1 tatlı kaşığı tuz
    • 1 çay kaşığı kekik
    • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
    • Bulamak için;
    • Un

    TARİF

    • Tavukları küp şekilde doğruyoruz.
    • Derin bir kaba su ve karbonat ekleyip doğradığımız tavukları içerisine koyup yaklaşık 30 dakika bekletiyoruz.
    • Sosu için bir kapta verilen malzemeleri tel çırpıcıyla karıştırıyoruz.
    • Bulayacağımız unu da ayrı bir kaba koyup dinlenen tavukların suyunu iyice süzdürüyoruz.
    • Tavukları çöp şişlere çok sık olmayacak şekilde dizip önce una ardından sosa buluyoruz.
    • Kızartmak için bir tavaya sıvı yağ koyup kızdırıyoruz.
    • Tavukları kızgın yağda arkalı önlü kızartıyoruz.

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    AFİYET OLSUN!

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