Gelinim Mutfakta midye tavuk tarifi! Evde şiş midye tavuk nasıl yapılır?

Tavuk yemeyi sevenler farklı tavuk tarifleri arıyor. Evde hazırlanan midye tavuk tarifi de oldukça seviliyor. Oldukça pratik bir şekilde hazırlanan midye tavuk tarifinin kesinlikle denenmesi gerekiyor.
MALZEMELER
2 adet tavuk göğsü
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı karbonat
Sosu için;
1 şişe soda
1 su bardağı un
2 diş rendelenmiş sarımsak
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kekik
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Bulamak için;
Un
TARİF
Tavukları küp şekilde doğruyoruz.
Derin bir kaba su ve karbonat ekleyip doğradığımız tavukları içerisine koyup yaklaşık 30 dakika bekletiyoruz.
Sosu için bir kapta verilen malzemeleri tel çırpıcıyla karıştırıyoruz.
Bulayacağımız unu da ayrı bir kaba koyup dinlenen tavukların suyunu iyice süzdürüyoruz.
Tavukları çöp şişlere çok sık olmayacak şekilde dizip önce una ardından sosa buluyoruz.
Kızartmak için bir tavaya sıvı yağ koyup kızdırıyoruz.
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