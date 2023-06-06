Gelinim Mutfakta mutluluk havuzu tarifi! Pratik pasta mutluluk havuzu nasıl yapılır?

Mutluluk havuzu tarifi milföy kullanılarak yapılan pratik lezzetlerden.Dışı çıtır çıtır içi ise kullanılan krema sayesinde akışkan bir lezzet olan mutluluk havuzunu yiyen herkes bu tatlıya hayran kalıyor.

MALZEMELER 6 adet dikdörtgen milföy

30 – 35 adet çilek

Kreması için Malzemeler

2 su bardağı süt

2 su bardağı krema

2 adet yumurta sarısı

1 + ¼ su bardağı toz şeker

1 su bardağından iki parmak eksik un

¼ su bardağı mısır nişastası

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilya

2 su bardağı labne – 375 gr.

Üzeri için Malzemeler

Pudra şekeri

TARİF Süt ve kremayı bir tencereye alın ve ısıtın.

Karıştırma kabınıza toz şeker ve yumurta sarılarını alın ve iyice çırpın.

Karışım hafif kum kıvamı alınca un ve nişastayı ilave edip karıştırmaya devam edin.

Karışım iyice kum gibi olunca ılık olan sütlü krema karışımını, yumurtalı karışıma yavaş yavaş sürekli çırparak ekleyin ve iyice harmanlayın.

Ardından karışımı tencereye alın ve kısık ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelmesini sağlayın.

Muhallebi kıvamına gelince vanilya ve tereyağını ekleyip karıştırın ve hafif soğutun.

Muhallebi ılınınca labneyi ekleyin ve iyice karıştırın.

Pastacı kremanız hazır olunca kremanın üzerini streç filmle kaplayın ve soğumaya bırakın.

Milföyleri dondurucudan çıkarın ve ısınması için tezgahınıza bırakın.

Milföyler hafif yumuşayınca iki milföyü birbirine yapıştırın.

Fırın tepsinizin tabanına fırın kağıdınızı yayın.

Ardından hazırladığınız milföyleri tepsinize dizin.

Tepsinizin iki kenarına fırın kağıtlarını burarak sıkıştırın. Bu milföylerin hafif kabarmasını ama eşit oranda pişmesini sağlayacak.

Başka bir fırın tepsisini üzerine kapatın ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30 dakika pişirin.

Çileklerinizi küçük küpler halinde doğrayın.

Krema ve çilekleri karıştırın.

Fırından çıkan milföylerinizi soğuttuktan sonra alt katına hazırladığınız çilekli pastacı kremasından yayın ve üzerine bir milföy katı daha ekleyin.

Bu milföy katının üzerine de pastacı kreması yayın.

En üst kata milföy ekleyin ve pudra şekeri serperek servis edin.





AFİYET OLSUN!

