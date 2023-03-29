Gelinim Mutfakta Nevşehir usulü dıvıl tarifi! Ekonomik köfte dıvıl nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü Nevşehir usulü dıvıl tarifi verildi. Kıyma ile yapılan köftelerden hoşlanmıyor ve lezzetli köfte tarifleri arıyorsanız bu ekonomik dıvıl tarifi tam size göre! Gelinim Mutfakta izleyicileri görüntüsüyle kendine hayran bırakan Nevşehir usulü dıvıl nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte enfes Nevşehir usulü dıvıl tarifi...
Nevşehir usulü dıvıl, köftelik bulgur ve patates kullanılarak yapılan enfes bir köfte tarifi. Her yaştan insanın severek tüketeceği dıvıl tarifi akşam yemekleri ve iftarlar için vazgeçilmez bir yemek olabilir.
MALZEMELER
5 adet orta boy patates
1 adet yumurta
3 yemek kaşığı un
1 su bardağı köftelik bulgur
Karabiber
Tuz
Kızartmak için:
Zeytinyağı
TARİF
İlk olarak patateslerin kabuklarını soyun ve geniş bir tencerede haşlayın.
Bulguru çukur bir kaba koyun. Üzerine o1 su bardağı sıcak su ekleyin ve üstünü kapatın.
Haşlanan patatesleri çatal yardımıyla ezin ve püre kıvamına getirin.
Ardından patatesleri bulgurun üzerine ekleyin.
Bulgura un, yumurta ve tuzu da ekledikten sonra, elinizle yoğurun.
Avuç içinizi hafifçe ıslatın ve hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın.
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