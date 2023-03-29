Gelinim Mutfakta Nevşehir usulü dıvıl tarifi! Ekonomik köfte dıvıl nasıl yapılır?

Nevşehir usulü dıvıl, köftelik bulgur ve patates kullanılarak yapılan enfes bir köfte tarifi. Her yaştan insanın severek tüketeceği dıvıl tarifi akşam yemekleri ve iftarlar için vazgeçilmez bir yemek olabilir.

MALZEMELER 5 adet orta boy patates

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı köftelik bulgur

Karabiber

Tuz

Kızartmak için:

Zeytinyağı

TARİF İlk olarak patateslerin kabuklarını soyun ve geniş bir tencerede haşlayın.

Bulguru çukur bir kaba koyun. Üzerine o1 su bardağı sıcak su ekleyin ve üstünü kapatın.

Haşlanan patatesleri çatal yardımıyla ezin ve püre kıvamına getirin.

Ardından patatesleri bulgurun üzerine ekleyin.

Bulgura un, yumurta ve tuzu da ekledikten sonra, elinizle yoğurun.

Avuç içinizi hafifçe ıslatın ve hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın.

Avuç içinizde yuvarlayarak top şekline getirin.

Hazırladığınız köfteleri kızgın yağda kızartın.

AFİYET OLSUN!

