MAGAZİN

Gelinim Mutfakta'nın hamile yarışmacısı bir anda fenalaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.04.2018 15:54 | Son Güncelleme

Fatih Ürek'in sunduğu Gelinim Mutfak'ta yarışmasında fenalaşan Cansu'ya ilk müdahale stüdyoda yapıldı.

Gelinim Mutfakta'nın hamile yarışmacısı bir anda fenalaştı

Kanal D ekranlarında Fatih Ürek'in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfak'ta yarışmasının 27. bölümünde heyecanlı dakikalar yaşandı.

Gelinim Mutfakta yarışmasına üçüncü hafta dahil olan Cansu, yayın esnasında rahatsızlık geçirdi. Hamile olan Cansu'ya ilk müdahale stüdyoda yapıldı.

RAHATSIZLIĞININ NEDENİ...

Daha sonra Gelinim Mutfakta doktorları tarafından muayene edilen Cansu'nun rahatsızlığına gaz sancısının sebep olduğu belirlendi. Yapılan müdahalenin ardından bir süre dinlenen Cansu, yarışmaya geri döndü.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelinim Mutfakta fatih ürek

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Son dakika! Devlet Bahçeli'den bomba erken seçim açıklaması

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Çok konuşulacak araştırma! Türkiye'de her 4 kişiden 3'ü ...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son anketler ne diyor! Bugün erken seçim olsa...

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Son dakika! Erken seçim çağrısının ardından Erdoğan'dan flaş hamle

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Ezidi komutan resti çekti: Türkiye'ye karşı savaşmayız

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Ünlü sunucu Chloe Madeley yatak sırlarını paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amber Rose bildiğiniz gibi...

Amber Rose bildiğiniz gibi...

Aylin Coşkun'un makyajsız hali şaşırttı

Aylin Coşkun'un makyajsız hali şaşırttı

Kenan Işık'ı arıyorlar! Murat Yıldırım ile olmuyor

Kenan Işık'ı arıyorlar! Murat Yıldırım ile olmuyor

İstanbullu Gelin'in Senem'i: Suratına bile bakmıyorum ama içim yanıyor

İstanbullu Gelin'in Senem'i: Suratına bile bakmıyorum ama içim yanıyor

Jimmy Fallon çağrısıyla ortaya çıktı: Sütyenim genişledi

Jimmy Fallon çağrısıyla ortaya çıktı: Sütyenim genişledi

Birce Akalay'ı çileden çıkaran Sarp Levendoğlu haberi...

Birce Akalay'ı çileden çıkaran Sarp Levendoğlu haberi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.