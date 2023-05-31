Gelinim Mutfakta pastane usulü supangle tarifi! Yoğun çikolatalı pastane usulü supangle nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü pastane usulü supangle tarifi verildi. Yoğun çikolatalı lezzetiyle gönüllere taht kuran pastane usulü supangle pratik bir şekilde hazırlanıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri pastane usulü supangle nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte tam kıvamında pastane usulü supangle tarifi...
Pastane usulü supangle yoğun kakao ve çikolata tadıyla tatlı krizlerinin en lezzetli çözümü olarak görülüyor. Pastanelerin vazgeçilmezi olan pastane usulü supangle tarifini denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.
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