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    4. Gelinim Mutfakta pastane usulü supangle tarifi! Yoğun çikolatalı pastane usulü supangle nasıl yapılır?

    Gelinim Mutfakta pastane usulü supangle tarifi! Yoğun çikolatalı pastane usulü supangle nasıl yapılır?

    31.05.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü pastane usulü supangle tarifi verildi. Yoğun çikolatalı lezzetiyle gönüllere taht kuran pastane usulü supangle pratik bir şekilde hazırlanıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri pastane usulü supangle nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte tam kıvamında pastane usulü supangle tarifi...

    Gelinim Mutfakta pastane usulü supangle tarifi! Yoğun çikolatalı pastane usulü supangle nasıl yapılır?

    Pastane usulü supangle yoğun kakao ve çikolata tadıyla tatlı krizlerinin en lezzetli çözümü olarak görülüyor. Pastanelerin vazgeçilmezi olan pastane usulü supangle tarifini denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

    MALZEMELER

    • 1 litre süt
    • 1 su bardağı toz şeker
    • 2 yemek kaşığı kakao
    • ½ su bardağı buğday nişastası
    • ½ su bardağı bitter damla çikolata
    • Brownie – kaselerin altına koymak için

    TARİF

    • Sunum yapacağınız kaselerin tabanına brownieleri paylaştırın.
    • Bir tencereye çikolata hariç bütün malzemeleri ekleyin ve karıştırın. Ardından ocağa alın ve muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.
    • Muhallebi kıvamına gelince çikolatayı ekleyin, eriyene kadar karıştırın ve ocaktan alın. Brownielerin üzerine hazırladığınız muhallebiyi paylaştırın.
    • Üzerini dilediğiniz gibi süsleyip, soğuk servis edin

    AFİYET OLSUN!

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