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Gelinim Mutfakta Piliç Topkapı tarifi! İçi sürprizlerle dolu Piliç Topkapı nasıl yapılır?

30.12.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın finalinde cuma günü Piliç Topkapı yemeği yapılıyor. İçi süprizlerle dolu olan bu lezzet patlaması yiyen herkesin bayılacağı bir yemek. Yılbaşı menülerine de oldukça uyacak Piliç Topkapı çok pratik bir şekilde hazırlanıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri iştah kabartan Piliç Topkapı nasıl yapılır merak ediyor. İşte enfes Piliç Topkapı tarifi...

Gelinim Mutfakta Piliç Topkapı tarifi! İçi sürprizlerle dolu Piliç Topkapı nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 45dk
Pişirme Süresi 45dk
Kalori/Porsiyon -

Piliç Topkapı, tavuk butlarının enfes iç pilavla buluşmasıyla ortaya çıkan bir yemek. Yemek davetlerinde özenilmiş bir tarif arayanların vazgeçilmezi olacak Piliç Topkapı hem gözünüzü hem de midenizi doyuruyor.

MALZEMELER

  • 7 adet kemiksiz tavuk but
  • Yarım limon suyu
  • 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz
  • İç pilavı için;
  • Pirinç (her but için 1 yemek kaşığı)
  • 2 yemek kaşığı kuzu ciğeri
  • 1 yemek kaşığı kuş üzümü
  • 1 adet soğan
  • 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • Tuz
  • Yenibahar
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Sıcak su (üzerine çıkmayacak kadar)
  • Butların üzerine sürmek için; (isteğe bağlı olmasa da olur)
  • 1 tatlı kaşığı yoğurt
  • 1 tatlı kaşığı salça

TARİF

  • Kemiksiz butlar biraz inceltilir ve limon suyu, tuz, zeytinyağından hazırlanan sosa yatırılıp bir gece bekletilir (o kadar zaman yoksa en az 6-7 saat).
  • Pirinç ıslatılır, nişastası giderilir.
  • İç pilav için; tencereye sıvı yağ ve tereyağı alınır, dolmalık fıstık biraz pembeleştirilir.
  • İnce ince doğranmış kuru soğan ve çok küçük doğranmış kuzu ciğeri eklenip, kavrulur.
  • Pirinçler süzülür eklenir ve ardından kuş üzümü, yenibahar ve tuz eklenip, üstüne çıkmayacak kadar sıcak su eklenip pişmeye bırakılır (çok pişmeyecek ki, fırında da pişme payı kalsın lapa olmasın).
  • Dinlendirilen iç pilav soğutulur, butlar düz bir zemine yayılır, içine hazırlanan iç pilavdan bir miktar konulup sarılır (ince uzun değil, yuvarlak şekilde sarılır) ve kürdanla tutturulup tepsiye dizilir.
  • Diğer butlara da aynı işlem yapılır. Butları beklettiğimiz sostan kalanı da üzerine gezdirilir.
  • Salça ve yoğurt karıştırılır, butların üzerine sürülür.
  • 200 derece ısıtılmış fırında, kızarıncaya kadar pişirilir. Arada tepsideki suyundan kaşıkla tavukların üzerine kaşık kaşık gezdirilir. Yanında patates kızartmasıyla servis edebilirsiniz.

AFİYET OLSUN!

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