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Gelinim Mutfakta programında ortalık karıştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.09.2018 20:19 | Son Güncelleme

Kanal D’nin sunuculuğunu Fatih Ürek’in yaptığı, beğeni ile izlenen yarışma programı Gelinim Mutfakta’nın bugün yayınlanan bölümünde Ezgi herkesi şok eden bir hareket yaptı.

Gelinim Mutfakta programında ortalık karıştı

Başak, Ezgi'ye çerçeve içinde bir fotoğraf hediye etti. Resimde Başak’ın kendi fotoğrafı vardı ve üzerinde "En büyük hayranım Ezgi'ye sevgiler!" yazıyordu.

Ezgi, yere düşürme bahanesiyle attığı çerçeveyi kırdı. Başta Fatih Ürek olmak üzere herkes şok oldu. Başak, bu davranış üzerine sinirlendi ve "Sen busun Ezgi!" diyerek tepkisini gösterdi.

Ezgi ise, bir önceki bölümde Hanife Hanımın yaptığı biblo kırma davranışını hatırlattı. İki gelin arasındaki tartışma diğerlerinin şaşkın bakışları altında giderek büyüdü. Bu olay kaynanalar odasına da taşındı.

Reyhan Hanım ve Hanife Hanım arasında saygısızlık üzerinden tartışma devam etti.

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Gelinim Mutfakta fatih ürek kanald

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