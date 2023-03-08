Gelinim Mutfakta Saray dolama tarifi! Sultanlara layık saray dolama nasıl yapılır?

Saray dolama tarifi hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştah kabartıyor. Yedikçe yediren bu enfes lezzet gelen misafirlere çıkartılacak olan en uygun yemek tarifi olarak görülüyor. Saray dolama tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER 500 gram kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

Yarım demet maydanoz

4 adet yufka

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı tuz

Yufkaların arası için;

1 çay bardağı sıvıyağ

Üzeri için;

1 su bardağı et suyu

2 su bardağı yoğurt

4 yemek kaşığı sıvıyağ

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

TARİF Tereyağını eritip kıyma ve baharatları ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.

Suyunu çeken kıymalara maydanozu ince ince kıyıp ekleyin ve altı kısık bir şekilde iki dakika daha pişirin.

Ardından yufkaları açın ve yağlayın.

Kıymalı karışımı şerit şeklinde yufkaların üzerine yaydıktan sonra rulo şeklinde sarın.

Yufkaların üzerine 180 derecelik ısıtılmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.

Et suyunu ile yufkaları ıslatın ve tekrar fırına atıp on dakika kadar özdeşleşmesini sağlayın.

Üzeri için sosunu hazırlamaya başlayın.

Sıvı yağ pul biber ve kekikten bir sos hazırlayın.

Fırından çıkardığınız saray dolamanın üzerine önce yoğurt sonra sosu gezdirerek servis edin.

AFİYET OLSUN!

