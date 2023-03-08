Gelinim Mutfakta Saray dolama tarifi! Sultanlara layık saray dolama nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında Çarşamba günü yarışmacılardan Saray dolama tarifi istendi. Çıtır kıymalara sarılan kıymalı iç harç ile hazırlanan Saray dolama tarifinin lezzeti yiyen herkesi şaşırtıyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri sultanlara layık olan Saray dolama nasıl yapılır sorusunu aratıyor.
Saray dolama tarifi hem görüntüsü hem de lezzetiyle iştah kabartıyor. Yedikçe yediren bu enfes lezzet gelen misafirlere çıkartılacak olan en uygun yemek tarifi olarak görülüyor. Saray dolama tarifini daha önce denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.
MALZEMELER
500 gram kıyma
1 yemek kaşığı tereyağı
Yarım demet maydanoz
4 adet yufka
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 yemek kaşığı tuz
Yufkaların arası için;
1 çay bardağı sıvıyağ
Üzeri için;
1 su bardağı et suyu
2 su bardağı yoğurt
4 yemek kaşığı sıvıyağ
1 tatlı kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı kekik
TARİF
Tereyağını eritip kıyma ve baharatları ekleyin ve suyunu çekene kadar pişirin.
Suyunu çeken kıymalara maydanozu ince ince kıyıp ekleyin ve altı kısık bir şekilde iki dakika daha pişirin.
Ardından yufkaları açın ve yağlayın.
Kıymalı karışımı şerit şeklinde yufkaların üzerine yaydıktan sonra rulo şeklinde sarın.
Yufkaların üzerine 180 derecelik ısıtılmış fırında üzerleri kızarıncaya kadar pişirin.
Et suyunu ile yufkaları ıslatın ve tekrar fırına atıp on dakika kadar özdeşleşmesini sağlayın.
Üzeri için sosunu hazırlamaya başlayın.
Sıvı yağ pul biber ve kekikten bir sos hazırlayın.
Fırından çıkardığınız saray dolamanın üzerine önce yoğurt sonra sosu gezdirerek servis edin.
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