Gelinim Mutfakta saray dolması tarifi! Sultanlara layık saray dolması nasıl yapılır?

Saray dolması bol malzemeleriyle yemek davetlerinin, iftar sofralarının baş tacı oluyor. Saray dolması tarifini bir kez deneyenler bu lezzetten vazgeçemiyor. Saray dolmasını daha önce denemediyseniz kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER Yarım kilo taze asma yaprağı

2 soğan

20 gr tereyağı

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 su bardağı ekşi erik kurusu

1 çorba kaşığı reyhan otu

1.5 çorba kaşığı salça

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

2 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Sosu için:

2 soğan

1 kaşık salça

1 çorba kaşığı sıvıyağ

15 gr tereyağ

Yarım kilo taze asma yaprağı

2 soğan

20 gr tereyağı

1 çay bardağı ayçiçeği yağı

1 su bardağı ekşi erik kurusu

1 çorba kaşığı reyhan otu

1.5 çorba kaşığı salça

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

2 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Sosu için:

2 soğan

1 kaşık salça

1 çorba kaşığı sıvıyağ

15 gr tereyağ

TARİF Asma yapraklarını kaynar suda 1-2 dakika haşlayıp soğumaya bırakın. Bulguru bir kaba alın. Bir su bardağı su ile nemlendirin.

İki soğanı ince doğrayıp bulgura ilave edin. Tereyağı, ayçiçeğ yağı, reyhan otu, salça ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.

Hazırladığınız karışımı asma yapraklarına paylaştırarak serçe parmağınızın kalınlığında sarın.

Tencerenin alt kısmına asma yapraklarından serin. Üzerine dolmaları dizin.

Her kat dolmanın arasına yumuşaması için birkaç dakika sıcak suda beklettiğiniz ekşi erikleri paylaştırın.

Ayrı bir tavada ayçiçeği ile tereyağı ısıtın. Soğanları ince doğrayın. Salça ilave ederek pişirip, dolmaların üzerine dökün.

Üzerine ısıya dayanıklı porselen bir tabak kapatın. Suyu ilave edip (tabağın yüzeyine çıkacak kadar) kısık ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN!

