Gelinim Mutfakta saray dolması tarifi! Sultanlara layık saray dolması nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü saray dolması tarifi verildi. Dolma tariflerini sevenlerin vazgeçilmezi olan saray dolması bol kuru erikle enfes bir lezzete kavuşuyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri iştah kabartan saray dolması nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte sultanlara layık saray dolması tarifi...
Saray dolması bol malzemeleriyle yemek davetlerinin, iftar sofralarının baş tacı oluyor. Saray dolması tarifini bir kez deneyenler bu lezzetten vazgeçemiyor. Saray dolmasını daha önce denemediyseniz kesinlikle denemelisiniz.
MALZEMELER
Yarım kilo taze asma yaprağı
2 soğan
20 gr tereyağı
1 çay bardağı ayçiçeği yağı
1 su bardağı ekşi erik kurusu
1 çorba kaşığı reyhan otu
1.5 çorba kaşığı salça
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
2 su bardağı su
Tuz
Karabiber
Sosu için:
2 soğan
1 kaşık salça
1 çorba kaşığı sıvıyağ
15 gr tereyağ
Yarım kilo taze asma yaprağı
2 soğan
20 gr tereyağı
1 çay bardağı ayçiçeği yağı
1 su bardağı ekşi erik kurusu
1 çorba kaşığı reyhan otu
1.5 çorba kaşığı salça
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
2 su bardağı su
Tuz
Karabiber
Sosu için:
2 soğan
1 kaşık salça
1 çorba kaşığı sıvıyağ
15 gr tereyağ
TARİF
Asma yapraklarını kaynar suda 1-2 dakika haşlayıp soğumaya bırakın. Bulguru bir kaba alın. Bir su bardağı su ile nemlendirin.
İki soğanı ince doğrayıp bulgura ilave edin. Tereyağı, ayçiçeğ yağı, reyhan otu, salça ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.
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