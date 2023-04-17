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Gelinim Mutfakta saray dolması tarifi! Sultanlara layık saray dolması nasıl yapılır?

17.04.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında pazartesi günü saray dolması tarifi verildi. Dolma tariflerini sevenlerin vazgeçilmezi olan saray dolması bol kuru erikle enfes bir lezzete kavuşuyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri iştah kabartan saray dolması nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte sultanlara layık saray dolması tarifi...

Gelinim Mutfakta saray dolması tarifi! Sultanlara layık saray dolması nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 40dk
Pişirme Süresi 50dk
Kalori/Porsiyon -

Saray dolması bol malzemeleriyle yemek davetlerinin, iftar sofralarının baş tacı oluyor. Saray dolması tarifini bir kez deneyenler bu lezzetten vazgeçemiyor. Saray dolmasını daha önce denemediyseniz kesinlikle denemelisiniz.

MALZEMELER

  • Yarım kilo taze asma yaprağı
  • 2 soğan
  • 20 gr tereyağı
  • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı
  • 1 su bardağı ekşi erik kurusu
  • 1 çorba kaşığı reyhan otu
  • 1.5 çorba kaşığı salça
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 2 su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sosu için:
  • 2 soğan
  • 1 kaşık salça
  • 1 çorba kaşığı sıvıyağ
  • 15 gr tereyağ
  • Yarım kilo taze asma yaprağı
  • 2 soğan
  • 20 gr tereyağı
  • 1 çay bardağı ayçiçeği yağı
  • 1 su bardağı ekşi erik kurusu
  • 1 çorba kaşığı reyhan otu
  • 1.5 çorba kaşığı salça
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
  • 2 su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sosu için:
  • 2 soğan
  • 1 kaşık salça
  • 1 çorba kaşığı sıvıyağ
  • 15 gr tereyağ

TARİF

  • Asma yapraklarını kaynar suda 1-2 dakika haşlayıp soğumaya bırakın. Bulguru bir kaba alın. Bir su bardağı su ile nemlendirin.
  • İki soğanı ince doğrayıp bulgura ilave edin. Tereyağı, ayçiçeğ yağı, reyhan otu, salça ve baharatları ekleyip iyice karıştırın.
  • Hazırladığınız karışımı asma yapraklarına paylaştırarak serçe parmağınızın kalınlığında sarın.
  • Tencerenin alt kısmına asma yapraklarından serin. Üzerine dolmaları dizin.
  • Her kat dolmanın arasına yumuşaması için birkaç dakika sıcak suda beklettiğiniz ekşi erikleri paylaştırın.
  • Ayrı bir tavada ayçiçeği ile tereyağı ısıtın. Soğanları ince doğrayın. Salça ilave ederek pişirip, dolmaların üzerine dökün.
  • Üzerine ısıya dayanıklı porselen bir tabak kapatın. Suyu ilave edip (tabağın yüzeyine çıkacak kadar) kısık ateşte pişirin. Sıcak servis yapın.

AFİYET OLSUN!

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