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Gelinim Mutfakta saray kebabı tarifi! Sultanlara layık saray kebabı nasıl yapılır?

17.05.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü saray kebabı tarifi verildi. Saray kebabı üzeri nar gibi kızaran lezzetiyle oldukça seviliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri saray kebabı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte sultanlara layık saray kebabı tarifi...

Gelinim Mutfakta saray kebabı tarifi! Sultanlara layık saray kebabı nasıl yapılır?

Saray kebabı en sevilen kebap tariflerinden. Yufka kullanılarak hazırlanan bu enfes kebap hem çok lezzetli hem de çok doyurucu oluyor. Saray kebabı tarifini henüz denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER

  • 400 gram tavuk göğsü
  • 3 sıvı yağ
  • 1 adet soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı salça
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber
  • Kekik
  • 3 adet patates
  • 1 adet yufka
  • Beşamel sos için;
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1,5 su bardağı süt
  • Tuz
  • Karabiber
  • Üzeri için;
  • Kaşar peyniri rendesi
  • Çeri domates

TARİF

  • Tencereye doğranmış tavuk etini alarak suyunu çekinceye kadar pişirelim.
  • Sıvı yağ ilave edip 4-5 dakika kavuralım.
  • Doğranmış soğan ve yeşil biberi ekleyerek kavurmaya devam edelim.
  • Doğranmış domatesi ilave edip karıştıralım.
  • Salça, tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyerek karıştırıp bir kaç dakika daha pişirelim.
  • Tavuğu ocaktan alarak kızartmış olduğumuz patatesi ilave edip karıştıralım.
  • Parçalara ayırdığımız yufkayı kasenin kenarından taşacak şekilde yerleştirelim.
  • Orta kısmına iç harcımızdan koyarak kenarlarından sarkan yufkamızı kapatalım.
  • Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine ters çevirelim.
  • Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alalım. Tereyağı eridikten sonra unu ilave edip kavuralım.
  • Sütü ekleyip karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Tuz ve karabiber ilave edip karıştıralım. Ocağın altını kapatalım.
  • Sosumuzdan 2-3 kaşık alarak yufkaların üzerine koyarak yayalım.
  • Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15 - 20 dakika pişirelim.
  • Daha sonra fırından alarak üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek domates yerleştirelim.
  • Tekrar fırına vererek peynirler kızarıncaya kadar pişirelim.

AFİYET OLSUN!

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Gelinim Mutfakta Kayseri usulü fırın ağzı ve pıt pıt pilavı tarifiGelinim Mutfakta Kayseri usulü fırın ağzı ve pıt pıt pilavı tarifi
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