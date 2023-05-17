Gelinim Mutfakta saray kebabı tarifi! Sultanlara layık saray kebabı nasıl yapılır?

Saray kebabı en sevilen kebap tariflerinden. Yufka kullanılarak hazırlanan bu enfes kebap hem çok lezzetli hem de çok doyurucu oluyor. Saray kebabı tarifini henüz denemediyseniz mutlaka denemelisiniz.

MALZEMELER 400 gram tavuk göğsü

3 sıvı yağ

1 adet soğan

2 adet yeşil biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kekik

3 adet patates

1 adet yufka

Beşamel sos için;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

Üzeri için;

Kaşar peyniri rendesi

Çeri domates

TARİF Tencereye doğranmış tavuk etini alarak suyunu çekinceye kadar pişirelim.

Sıvı yağ ilave edip 4-5 dakika kavuralım.

Doğranmış soğan ve yeşil biberi ekleyerek kavurmaya devam edelim.

Doğranmış domatesi ilave edip karıştıralım.

Salça, tuz, karabiber, pul biber ve kekik ekleyerek karıştırıp bir kaç dakika daha pişirelim.

Tavuğu ocaktan alarak kızartmış olduğumuz patatesi ilave edip karıştıralım.

Parçalara ayırdığımız yufkayı kasenin kenarından taşacak şekilde yerleştirelim.

Orta kısmına iç harcımızdan koyarak kenarlarından sarkan yufkamızı kapatalım.

Pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine ters çevirelim.

Tencereye tereyağı ve sıvı yağı alalım. Tereyağı eridikten sonra unu ilave edip kavuralım.

Sütü ekleyip karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirelim. Tuz ve karabiber ilave edip karıştıralım. Ocağın altını kapatalım.

Sosumuzdan 2-3 kaşık alarak yufkaların üzerine koyarak yayalım.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15 - 20 dakika pişirelim.

Daha sonra fırından alarak üzerlerine rendelenmiş kaşar peyniri serperek domates yerleştirelim.

Tekrar fırına vererek peynirler kızarıncaya kadar pişirelim.

AFİYET OLSUN!

