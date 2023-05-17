Gelinim Mutfakta saray kebabı tarifi! Sultanlara layık saray kebabı nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta yarışmasında çarşamba günü saray kebabı tarifi verildi. Saray kebabı üzeri nar gibi kızaran lezzetiyle oldukça seviliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri saray kebabı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte sultanlara layık saray kebabı tarifi...
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