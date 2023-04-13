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Gelinim Mutfakta şehzade mantısı tarifi! Saray lezzeti şehzade mantısı nasıl yapılır?

13.04.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında perşembe günü şehzade mantısı tarifi verildi. Mantı tarifleri sevenler mantının her çeşidini tüketiyor. Şehzade mantısı da oldukça lezzetli oluyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri iştah kabartan şehzade mantısı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte leziz şehzade mantısı tarifi...

Gelinim Mutfakta şehzade mantısı tarifi! Saray lezzeti şehzade mantısı nasıl yapılır?

Mantı, en sevilen yemeklerin arasında yer alıyor. Enfes lezzeti dillere destan olan şehzade mantısı da yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor. Şehzade mantısını daha önce denemediyseniz mutlaka denemeniz gerekiyor.

MALZEMELER

  • 2 adet patlıcan
  • 250 gram kuşbaşı et
  • 1 tutam nane
  • 2 yemek kaşığı margarin
  • 1 yemek kaşığı tuz
  • 3 bardak un
  • 7 bardak ılık su
  • 1 bardak yoğurt
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça

TARİF

  • Un ve 2 bardak su bir kapta yoğurularak hamur yapılır ve hamur dinlendirilir.
  • Hamur dinlenirken tavaya margarin ve kuşbaşı et koyularak kavrulur.
  • Patlıcanlar rendelenerek nane ile 1 yemek kaşığı tuz ile birlikte kuşbaşı etlerin üzerine ilave edilir ve karıştırılır.
  • Pişen harç kenara koyup soğutulur. Hamur ince bir şekilde açılır. Bıçakla büyük kareler şeklinde kesilir.
  • Her karenin içerisine etli harçtan koyulur ve büzgü şekli verilerek kapatılır.
  • Bütün mantılar bu şekilde yapılır. Tencereye geri kalan 5 bardak su koyulur ve kaynatılır. Mantılar bu suda haşlanır.
  • Mantılar haşlanırken ayrı bir tavada sıvı yağ, salça, geriye kalan 1 yemek kaşığı tuz ve sarımsak kavrularak bir kenara alınır.
  • Haşlanan mantılar servis tabağına alınır üzerine yoğurt ve sarımsaklı sos dökülür ve servis edilir.

AFİYET OLSUN!

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