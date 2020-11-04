Gelinim Mutfakta tavuklu saray pilavı nasıl yapılır? Tavuklu saray pilavı tarifi nedir? Tavuklu saray pilavı malzemeleri nelerdir? İşte tavuklu saray pilavı tarifi...

Osmanlı sary mutfağının sevilen lezzetleri arasında yer alan tavuklu saray pilavı tüm aile bireylerini tek bir sofrada toplamayı başarıyor. Tavuklu saray pilavı çoğunlukla hoşafla birlikte servis edilen özel bir lezzettir. Yarışmanın sıkı takipçileri bu benzersiz lezzetin tadına bakabilmek için tavuklu saray pilavı nasıl yapılır sorularının cevaplarını araştırıyor. Peki tavuklu saray pilavı tarifi, malzemeleri nelerdir? Nasıl yapılır? İşte tüm detaylar...

TAVUKLU SARAY PİLAVI MALZEMELERİ

1,5 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı çam fıstığı

1 yemek kaşığı kuş üzümü

2 yemek kaşığı badem içi

1 yemek kaşığı Antep fıstığı

4-5 dal dereotu

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı tavuk suyu

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

Bir tutam tuz

Bir tutam yenibahar

Tavuk için;

2 parça tavuk pirzola

Bir tutam tuz

1 adet soğan

1 adet havuç

3 su bardağı su

TAVUKLU SARAY PİLAVI NASIL YAPILIR?

Tavuklu saray pilavı yapımı iki farklı aşamadan oluşur.. Pirinç derin bir kabın içinde sıcak suda 30 dakika boyunca bekletilir. Nişastasından arındırılan pirinç süzülerek bol su ile yıkanılır. Tavuk, havuç ile yarım soğan tane karabiber, bir tutam tuz ve 3 su bardağı su eklenerek harlı ateşte haşlanmaya bırakılır. Sos tenceresinde 3-4 dakika kaynatılır ve soğutulduktan sonra kabukları ayıklanır. Soğan yemeklik doğranır ve dereotu incecik kıyılır.

Pilav tenceresine tereyağ konulur. Eğer pilav tenceresi yoksa geniş ve yayvan bir tencere tercih edilir. Tereyağı kızdıktan sonra çam fıstığı ve bademler, soğanla kavurulmaya başlanır. Fıstıklar hafifçe renk değiştirince pirinç, Antep fıstığı, kuş üzümü ve baharatları eklenir. Hepsi beraberce 5 dakika boyunca kavrulur. Tavuk suyu eklenerek tencerenin kapağı kapatılır. Son adımda tavuklar didiklenerek pilava eklenir. Kısık ateşte 10- 12 dakika pişirilir ve altı kapatılır. Servis esnasında ise dereotu ilave edin.



