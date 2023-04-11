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Gelinim Mutfakta tepside süper köfte tarifi! Tepside süper köfte nasıl yapılır?

11.04.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü tepside süper köfte tarifi verildi. Farklı köfte tarifleri arayanların vazgeçilmezi olacak bu enfes köftenin lezzetine bayılacaksınız. Gelinim Mutfakta izleyicileri tepside süper köfte nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte hem patates hem köfte lezzetinin buluştuğu tepside süper köfte tarifi...

Gelinim Mutfakta tepside süper köfte tarifi! Tepside süper köfte nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 6
Hazırlık Süresi 30dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon -

Tepside köfte süper köfte yemeği oldukça pratik yapımı ve lezzetli tadıyla yemek davetlerinin, iftarların vazgeçilmezi olarak görülüyor. Bir tepside iki yemek çıkartan bu enfes lezzetinin kesinlikle denenmesi gerekiyor.

MALZEMELER

  • 6 adet patates
  • 100 gram kiraz domates
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Köftesi için:
  • 500 gram dana kıyma
  • 1 adet rendelenmiş soğan
  • 1 adet yumurta
  • 3 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 4-5 dal ince kıyılmış maydanoz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Sosu için:
  • 1 su bardağı su
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 diş sarımsak

TARİF

  • Öncelikle köfte için gereken malzemeleri derince bir kaba alın
  • Güzelce yoğurup köfte harcını hazırlayın.
  • Hazırladığınız harçtan avuç içi kadar olacak şekilde yuvarlak köfteler yapın.
  • Patatesleri yıkayın ve bir tencereye aldıktan sonra üstlerine geçecek kadar su doldurun, 1 tatlı kaşığı kadar tuz serpin ve haşlanmaya bırakın.
  • Patatesleri iyice haşlandıktan sonra kabuklarını soyun ve bir fırın tepsisine alıp, ezici yardımıyla kabaca, çok püre haline getirmeden ezin.
  • Patateslerin üstüne 2 kaşık zeytinyağını gezdirin, tuz, karabiber ve kekik serpin.
  • Üstlerine köfteleri yerleştirin ve hazırladığınız sosu gezdirin.
  • Son olarak kiraz domatesleri de üstlerine serpin.Tepsi boyutunda kestiğiniz bir yağlı kağıdı güzelce ıslatıp suyunu sıkın ve tepsinin üstünü kapatın.
  • Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 30 dakika kadar pişirin, sonrasında üstünden yağlı kağıdı alın ve fırına tekrar sürüp, 10 dakika kadar daha üstü hafice kızarana dek pişirin.
  • Fırından aldıktan sonra ince doğranmış maydanoz yaprakları ile süsleyin ve sıcak sıcak servis edin.

AFİYET OLSUN!

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