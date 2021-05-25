Gelinim Mutfakta Yağnur kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte hayat hikâyesi

Geçtiğimiz sezon programda yarışan Yağnur İşçiler, kaynanası Nilgün hanım ile birlikte Gelinim Mutfakta yarışmasında yer almıştı. Özel şoförü ile yarışmaya gelen Yağnur İşçiler, Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu söylemişti.

GELİNİM MUTFAKTA YAĞNUR İŞÇİLER KİMDİR?

Arnavut göçmeni olan Gelinim Mutfakta yarışmacısı Yağnur İşçiler’in, 2 kızı ve 1 oğlu vardır. Geçen sene Gelinim Mutfakta’da yarışan Yağnur İşçiler, Arnavut yemeklerinde iddialı olduğunu söylemişti.

Yağnur İşçiler’in kayınvalidesi Nilgün hanım ise Manisa’lıdır. Önceki sezonda da tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yağnur Dalkara İşçiler, özel şoförü ile geldiği yarışmaya damgasını vurmuştu.

200 bin takipçisi bulunan Yağnur İşçiler, yaptığı yemekleri Instagram adresinden paylaşmayı ihmal etmiyor...

