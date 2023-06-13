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    4. Gelinim Mutfakta yaz tatlısı tarifi! İçinizi ferahlatan yaz tatlısı nasıl yapılır?

    Gelinim Mutfakta yaz tatlısı tarifi! İçinizi ferahlatan yaz tatlısı nasıl yapılır?

    13.06.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Gelinim Mutfakta yarışmasında salı günü yaz tatlısı tarifi verildi. Yaz aylarında aranan fresh tatlılar için sütlü ve meyveli tatlılar tercih ediliyor. Gelinim Mutfakta izleyicileri yaz tatlısı nasıl yapılır sorusunu aratıyor. İşte yaz tatlısı tarifi...

    Gelinim Mutfakta yaz tatlısı tarifi! İçinizi ferahlatan yaz tatlısı nasıl yapılır?

    Yazın ağır olmayacak bir tatlı arıyorsanız bu yaz tatlısı tam size göre! Tadı dillere destan olan yaz tatlısı tarifini herkesin denemesi gerekiyor.

    MALZEMELER

    • Yarım kilo kadar yaz meyveleri
    • 4 damla limon suyu
    • 1 paket petibör bisküvi
    • 1 litre süt
    • 3 yemek kaşığı nişasta
    • 3 yemek kaşığı un
    • 2 su bardağı toz şeker
    • 1 adet yumurta
    • 2 paket vanilin
    • 2 yemek kaşığı tereyağ

    TARİF

    • Yaz meyvelerini küp küp doğrayarak içerisine 1 bardak toz şeker ve limonu ekleyin ve orta ateşte pişirin. İçerisine 1 paket vanilini ekleyerek soğumaya bırakın.
    • Süt, 1 bardak toz şeker, nişasta, un ve yumurtayı ocağın altını açmadan ilk adımda iyice karıştırın. Yumurtanın çabuk bir şekilde pişmesini önlemek için ocağın altını kısık açın ve iyice çırpın. Kıvamı yerine geldikten sonra ocağın altını kapatarak tereyağı ekleyin.
    • Bisküvileri toz haline getirin ve kupların altına yerleştirin.
    • Bisküvilerin üzerine muhallebiyi dökün ve meyveleri keserek ekleyin.
    • Dondurmayla servis yaparak tatlının tadını çıkartın.

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    AFİYET OLSUN!

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