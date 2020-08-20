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Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Seda Sayan mı? Fatih Ürek yerine Seda Sayan mı geçti?

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 14:17 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının yeni sunucusunun belli olduğu iddia edildi. İddialara göre Fatih Ürek yerine Seda Sayan getirilmişti. Seda Sayan bu iddialara yanıt verdi.

Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Seda Sayan mı? Fatih Ürek yerine Seda Sayan mı geçti?

‘Gelinim Mutfakta’da Fatih Ürek’in yerine yeni sezonda Seda Sayan'ın geldiği iddia edilmişti.

Geçen sezon TV8 ekranlarında jüri olan ve yemek programı sunan Sayan yorgunluk yaşaması sebebiyle bu programlardan ayrılmıştı. Acun Ilıcalı ile arasında bir problem olmadığını söyleyen Sayan'ın yeni sezonda yakın arkadaşı Fatih Ürek yerine geçeceğini konuşuluyordu.

Ekran Alıntısı

‘Gelinim Mutfakta’da yaşanan ayrılığın ardından Fatih Ürek’in yerine Seda Sayan'ın geleceği sosyal medyada yayılınca ünlü şarkıcı bir açıklama yaptı. Sayan yaptığı açıklamada "Teklif var anlaşma yok" dedi.

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