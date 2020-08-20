Gelinim Mutfakta yeni sunucusu Seda Sayan mı? Fatih Ürek yerine Seda Sayan mı geçti?

‘Gelinim Mutfakta’da Fatih Ürek’in yerine yeni sezonda Seda Sayan'ın geldiği iddia edilmişti.

Geçen sezon TV8 ekranlarında jüri olan ve yemek programı sunan Sayan yorgunluk yaşaması sebebiyle bu programlardan ayrılmıştı. Acun Ilıcalı ile arasında bir problem olmadığını söyleyen Sayan'ın yeni sezonda yakın arkadaşı Fatih Ürek yerine geçeceğini konuşuluyordu.

‘Gelinim Mutfakta’da yaşanan ayrılığın ardından Fatih Ürek’in yerine Seda Sayan'ın geleceği sosyal medyada yayılınca ünlü şarkıcı bir açıklama yaptı. Sayan yaptığı açıklamada "Teklif var anlaşma yok" dedi.

