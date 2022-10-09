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Gelinliğinin göğüs kısmına yorum yağıyordu! Yıldız Çağrı Atiksoy'dan itiraf geldi

09.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy 10 Eylül'de evlenmişti. Güzel oyuncu düğünden beri gelinliğinin göğüs kısmıyla ilgili olumsuz yorumlara maruz kalıyordu. Atiksoy en sonunda gelinliğiyle ilgili bir itirafta bulundu.

Gelinliğinin göğüs kısmına yorum yağıyordu! Yıldız Çağrı Atiksoy'dan itiraf geldi

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy'un düğününün yankıları sürüyor. Polenezköy'de kır düğünü yapan çiftten Atiksoy gelinliğinin göğüs kısmıyla ilgili gelen yorumlara en sonunda patladı.

Atiksoy, "Herkes soruyor ama hamile değilim. Çocuk tabii ki düşünüyoruz. İkimiz de çok istiyoruz. Rabbim en doğru zamanda nasip etsin inşallah. Kız da olsa erkek de olsa iki isim koyacağız. Kızın isimleri belli, net" dedi.

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Gelinliği ile tartışılan Yıldız Çağrı Atiksoy, "Hayalimdeki gelinlik değildi. Maalesef kusursuz sayılmaz. Kusurun da güzelliğini gölgelediğini düşünüyorum. Nazar gözüyle bakıyorum. Zamanı geri alamayız artık!" dedi.

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Güzel oyuncu gelinliğinin özenle hazırlanmadığını iddia ederken "İçime sinmedi yoksa gelinliğimin modeliyle ilgili bir derdim yok onu çok sevdim" dedi.

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Yıldız Çağrı Atiksoy Oyuncu alti ele
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