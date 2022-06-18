Gelinlik giydi, maske taktı! Carvajal'i görenler inanamadı

2013 yılından bu yana İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu Daniel Carvajal evliliğe hazırlanıyor.

24 HAZİRAN'DA EVLENİYOR!

Geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile 24 Haziran'da Daphne Cañizares ile evleneceğini duyuran ünlü futbolcu düğününe kısa bir süre kala bekarlığa veda partisi düzenledi.

GELİNLİK GİYDİ, MASKE TAKTI!

Düzenlediği organizasyonda gelinlik giyen Carvajal'in bu kostümü oldukça ilgi çekti. 30 yaşındaki futbolcu ayrıca müstakbel eşinin maskesini de yaptırdığı görüldü. İspanyol futbolcuyu bu şekilde ile gören hayranları kendisi ile fotoğraf çekildi.

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