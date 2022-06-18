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Gelinlik giydi, maske taktı! Carvajal'i görenler inanamadı

18.06.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın köklü kulübü Real Madrid'de uzun yıllardır top koşturan Daniel Carvajal dünya evine girmeye hazırlanıyor. 24 Haziran'da evlenecek olan yıldız futbolcu, düğüne kısa bir süre kala Ibiza'da düzenlediği bekarlığa veda partisinde gelinlik giydi. İşte detaylar...

Gelinlik giydi, maske taktı! Carvajal'i görenler inanamadı
Daniel Carvajal

Daniel Carvajal

İSP İspanya
Yaş: 30 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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2013 yılından bu yana İspanyol ekibi Real Madrid'de forma giyen 30 yaşındaki yıldız futbolcu Daniel Carvajal evliliğe hazırlanıyor.

24 HAZİRAN'DA EVLENİYOR!

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Geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuru ile 24 Haziran'da Daphne Cañizares ile evleneceğini duyuran ünlü futbolcu düğününe kısa bir süre kala bekarlığa veda partisi düzenledi.

GELİNLİK GİYDİ, MASKE TAKTI!

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Düzenlediği organizasyonda gelinlik giyen Carvajal'in bu kostümü oldukça ilgi çekti. 30 yaşındaki futbolcu ayrıca müstakbel eşinin maskesini de yaptırdığı görüldü. İspanyol futbolcuyu bu şekilde ile gören hayranları kendisi ile fotoğraf çekildi.

İŞTE O ANLAR...

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