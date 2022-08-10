Gelmek eş anlamlısı nedir? Gelmek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde birçok kelime birden fazla anlam içerir. Gelmek fiili de bu özelliğe sahiptir. Fiil, yardımcı fiil, isim olarak türlü anlamlarda ve amaçlarla kullanılabilir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılan bir kelimedir.

Gelmek kelimesinin eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu gelmek fiili için otuz altı adet tanım yapmış ve bu tanımları örneklendirmiştir. Bazı tanımlar şu şekildedir:

Ulaşmak, varmak, getirmek, oturmaya, ziyarete gitmek, isabet etmek, intikal etmek, beli bir süre dolması, belli bir zamana ulaşmak, kadar olmak, çıkmak ve yönelmek, izlemek ve takip etmek, sonuç çıkmak, uymak, akmak, düşmek, rast gelmek, görünmek, sanılmak, mal olmak, herhangi bir sırada bulunmak.

Örnek kullanım: Birinci gelmek, önde gelmek…

Atasözü ve deyimlerde de sıkça kullanılır. Bu durum için birkaç örnek:

Gel demesi kolay ama git demesi güçtür.

Gel zaman git zaman…

Geldik yüze, çıktık düze.

Gel keyfim gel.

Geleceği varsa göreceği de var.

Gelip çatmak.

Gel denilen yere gitmeye ar eyleme, gelme denilen yere gidip yerini dar eyleme.

Birleşik kelime örnekleri de şunlardır: Gel gelelim, gide gele, vara gele, gitmeli gelmeli, gelgel, rastgele, gelgeç, kendigelen, tümdengelim, süregelmek, gelip geçici.

Gelmek kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir?

Gelmek eş anlamlısı olan sözcüklerden bazıları şunlardır: İsabet etmek, ziyaret etmek, ulaşmak, varmak, intikal, yönelmek, çıkmak, takip, izlemek, ulaştırmak, türemek, sağlanılmak, kazanılmak, uymak, olmak, düşmek, rast gelmek, kazanmak gibi kelimeler gelmek yerine kullanılabilir.

Gelmenin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Gelmek fiilinin kullanıldığı gelmenin eş anlamlısı kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır:

Öyle güzel bir kızdı ki baktıkça bakasım geldi.

Aklıma gelen başıma geldi!

Benimle gelecek misin?

Bu kitapların tanesi on liraya geldi.

Caddelerde oturmaya gelmez. (Ömer Seyfettin)



