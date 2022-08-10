Gelmek eş anlamlısı nedir? Gelmek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım

Dilimizde birçok kelime birden fazla anlam içerir. Gelmek fiili de bu özelliğe sahiptir. Fiil, yardımcı fiil, isim olarak türlü anlamlarda ve amaçlarla kullanılabilir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde sıkça karşılaşılan bir kelimedir.
Türk Dil Kurumu gelmek fiili için otuz altı adet tanım yapmış ve bu tanımları örneklendirmiştir. Bazı tanımlar şu şekildedir:
Ulaşmak, varmak, getirmek, oturmaya, ziyarete gitmek, isabet etmek, intikal etmek, beli bir süre dolması, belli bir zamana ulaşmak, kadar olmak, çıkmak ve yönelmek, izlemek ve takip etmek, sonuç çıkmak, uymak, akmak, düşmek, rast gelmek, görünmek, sanılmak, mal olmak, herhangi bir sırada bulunmak.
Örnek kullanım: Birinci gelmek, önde gelmek…
Atasözü ve deyimlerde de sıkça kullanılır. Bu durum için birkaç örnek:
Birleşik kelime örnekleri de şunlardır: Gel gelelim, gide gele, vara gele, gitmeli gelmeli, gelgel, rastgele, gelgeç, kendigelen, tümdengelim, süregelmek, gelip geçici.
Gelmek eş anlamlısı olan sözcüklerden bazıları şunlardır: İsabet etmek, ziyaret etmek, ulaşmak, varmak, intikal, yönelmek, çıkmak, takip, izlemek, ulaştırmak, türemek, sağlanılmak, kazanılmak, uymak, olmak, düşmek, rast gelmek, kazanmak gibi kelimeler gelmek yerine kullanılabilir.
Gelmek fiilinin kullanıldığı gelmenin eş anlamlısı kelimeler ile kurulan bazı örnek cümleler şunlardır: