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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Melek'i Rojbin Erden kimdir? Rojbin Erden kimdir, kaç yaşında ve nereli?

30.09.2022 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rojbin Erden'in hayatı merak ediliyor. Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde 'Melek' rolüne can veren Rojbin Erden seyircilerin dikkatini çeken oyuncular arasında yer alıyor. Dizinin sıkı takipçileri Rojbin Erden hakkında merak ettikleri soruları ama motorlarında sorguluyor. Peki, Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Melek'i Rojbin Erden kimdir? Rojbin Erden kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Melek'i Rojbin Erden kimdir? Rojbin Erden kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Oyuncu kadrosunda Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Özgü Delikanlı, Mustafa Açılan, Onur Özer, Sanem Babi, Rojbin Erden, Ali Berge gibi oyuncular yer alan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi Show Tv'de yayınlanıyor. Dizinin oyuncularından Rojbin Erden'in hayatı merak konusu oldu. Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla sevilen Rojbin Erden hakkında pek çok detay merak edildi. Peki, Rojbin Erden kimdir, nereli ve kaç yaşında?

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ROJBİN ERDEN KİMDİR?

Rojbin Erden model ve dizi oyuncusudur. 1996, İstanbul doğumlu olan genç oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü mezunudur. Modellik ile de ilgilenen Rojbin Erden ilk oyunculuk deneyimi olarak 2022 yılında rol aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Melek karakterini canlandırdı.

Rol Aldığı Film ve Diziler:

Gelsin Hayat Bildiği Gibi (Melek, TV Dizisi 2022)

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GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların yeni ve ilgiyle takip edilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin çekimleri, Ankara'da yapılıyor. Ankara'nın Çankaya, Keçiören ve Sincan gibi ilçelerinde çekiliyor.

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ OYUNCULARI

Ertan Saban, Özge Özberk, Devrim Özkan, Nilsu Berfin Aktaş, Mustafa Açılan, Özgü Delikanlı, Onur Özer, Deniz Sarıkaş, Sanem Babi, Yeşim Çelebi, Rojbin Erden, Ali Berge, Melisa Bostancıoğlu, Furkan Murat Uğur ve Murat Göçmez.

OYUNCULAR GHBG

GELSİN HAYAT BİLDİĞİ GİBİ KONUSU NEDİR?

Hakkında herkesin yorum yaptığı ‘Z Kuşağı’na gerçekçi bir bakış atmaya hazırlanan ‘Gelsin Hayat Bildiği Gibi’, hayata bir sıfır geride başlamış bir grup gencin hayatlarını değiştirecek. Sadi Payaslı ile tanıştıktan sonra yaşadıklarını konu alacak ve “Herkes ikinci bir şansı hak eder” diyecek.

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