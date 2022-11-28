Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Türkan'ı Zeynep Koltuk dekolteli paylaşımıyla takipçilerini büyüledi! Dantelli büstiyeri...

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Zeynep Koltuk, paylaşımına ''Ayna ayna söyle bana'' notunu düştü.
41 yaşındaki Zeynep Koltuk'a çok sayıda övgü dolu yorum yapıldı.
Instagram'da 250 bini aşkın takipçisi bulunan Zeynep Koltuk, sık sık cesur pozlarıyla gündem geliyor.
Gürcü asıllı oyuncu, Bilkent Üniversitesi'nde tiyatro eğitimi almıştı.
Bizim Evin Halleri, Adanalı, Behzat Ç, Çukur ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi yapımlarda boy gösteren yıldız, güzelliğiyle ilgi odağı olmaya devam ediyor.