Gemiler geçit töreni yaptı

Wargaming, geçtiğimiz günlerde Twitch'te canlı yayınlanan ilk World of Warships Sanal Deniz Geçit Töreni’ne özel yeni bir video yayımladı. New York City limanı aracılığıyla önceden kararlaştırılmış bir oluşumda gemileri komuta eden gönüllü oyuncularla birlikte canlı Sanal Geçit Töreni düzenlendi.

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World of Warships geçit töreni, donanma uzmanları ile New York Times'ın en çok satan yazarı ve deniz tarihçisi James D. Hornfischer'in yorumlarıyla öne çıkan müttefik savaş gemilerinden 24 tanesini içeriyordu. Popüler influencerlar Mighty Jingles, Drachinifel ve Wargaming'in başkanı ek tarihsel bağlam sağlamak ve İkinci Dünya Savaşı sırasında gemilerin başarılarını vurgulamak için sunum yaptı.

'DEĞİŞİK TÜRDE BİR DENEYİMDİ'

World of Warships'in İdari Yapımcısı Philip Molodkovet etkinlikle ilgili, “Bu, bizim için değişik türde bir deneyimdi. Çünkü haritayı uyarlamamız ve gemilerin tüm deneyimi mümkün olduğunca doğru ve tanınabilir hale getirmek için uygun bir formasyonda hizalandığından emin olmamız gerekiyordu. Bu geçit töreninin gerçekleşmesini sağlayan hem ekibimiz hem de oyuncularımızla inanılmaz gurur duyuyorum. 75’inci yıl dönümünü hatırlanacak bir etkinlik haline getirme konusunda üzerimize düşeni yaptığımızı umuyoruz” açıklamasında bulundu.