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Gemiler geçit töreni yaptı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.05.2020 15:59 | Son Güncelleme

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin hemen ardından gerçek hayattaki kutlamalarının küresel pandemik kısıtlamalar nedeniyle iptal edilmesinden dolayı benzersiz bir çevrimiçi etkinlik fikri World of Warships tarafından hayata geçirildi.

Gemiler geçit töreni yaptı

Wargaming, geçtiğimiz günlerde Twitch'te canlı yayınlanan ilk World of Warships Sanal Deniz Geçit Töreni’ne özel yeni bir video yayımladı. New York City limanı aracılığıyla önceden kararlaştırılmış bir oluşumda gemileri komuta eden gönüllü oyuncularla birlikte canlı Sanal Geçit Töreni düzenlendi.

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World of Warships geçit töreni, donanma uzmanları ile New York Times'ın en çok satan yazarı ve deniz tarihçisi James D. Hornfischer'in yorumlarıyla öne çıkan müttefik savaş gemilerinden 24 tanesini içeriyordu. Popüler influencerlar Mighty Jingles, Drachinifel ve Wargaming'in başkanı ek tarihsel bağlam sağlamak ve İkinci Dünya Savaşı sırasında gemilerin başarılarını vurgulamak için sunum yaptı.

'DEĞİŞİK TÜRDE BİR DENEYİMDİ'

World of Warships'in İdari Yapımcısı Philip Molodkovet etkinlikle ilgili, “Bu, bizim için değişik türde bir deneyimdi. Çünkü haritayı uyarlamamız ve gemilerin tüm deneyimi mümkün olduğunca doğru ve tanınabilir hale getirmek için uygun bir formasyonda hizalandığından emin olmamız gerekiyordu. Bu geçit töreninin gerçekleşmesini sağlayan hem ekibimiz hem de oyuncularımızla inanılmaz gurur duyuyorum. 75’inci yıl dönümünü hatırlanacak bir etkinlik haline getirme konusunda üzerimize düşeni yaptığımızı umuyoruz” açıklamasında bulundu.

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World of Warships'in tutkulu oyuncusu Deniz Uzmanı ve Yazar James D. Hornfischer, “Bu özel geçit törenini anlatmaya davet edilmiş olmaktan dolayı çok mutluyum. Paylaşılan tarihimizin önemli yönlerini göstermek için video oyunlarını kullanabilmek inanılmaz. Bir kez daha, ilgili herkesin özel çabasından etkilendim. Sergilenen tarihsel doğruluk ve topluluğun tepkileri muhteşemdi” dedi.

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Etkinlikle ilgili önemli detaylar oyuncularla paylaşıldı

  • Sanal Donanma Geçit Töreni’ne toplamda 24 gemi katıldı ve 8 gemi ayrıntılı olarak izleyicilere sunuldu.
  • Temsil edilen ülkeler arasında İngiltere, ABD, Kanada, Milletler Topluluğu, Fransa, Polonya, Rusya yer alıyordu.
  • Geçit yolu 62 kilometre uzunluğundaydı.
  • Geçit törenine katılan en büyük gemi HMS Hood (263.3 metre), dönemden günümüze gelmiş en eski gemi USS Massachusetts (210 metre), en küçük gemi ise HMS Campbeltown (95.81 metre) idi.
  • Sunulan 24 gemiden 5'i hala müze gemisi olarak faaliyet gösteriyor: USS Kidd (ABD), USS Texas (ABD), USS Massachusetts (ABD), ORP Błyskawica (Polonya), HMCS Haida (Kanada)
  • World of Warships, İkinci Dünya Savaşı gazileri için kendi hikayelerini anlatabilecekleri, deneyimlerini toplulukla paylaşabilecekleri ve oyunculara oyun içi hediyeler verebilecekleri özel bir video hazırladı. Tüm bölümleri izlemek için internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Hemen şimdi World of Warships’e kayıt olarak, ücretsiz oynamak için internet adresine gidebilirsiniz.


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