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Gemini Man'den Türkçe altyazılı özel video

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 02.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

İkizler Projesi (Gemini Man) filminden yayınlanan video ile 3D+ HFR teknolojisi gözler önüne seriliyor.

Gemini Man'den Türkçe altyazılı özel video

Yıldız oyuncu Will Smith'in başrolünde yer aldığı İkizler Projesi (Gemini Man) filminden yeni bir video yayınlandı. 3D+ HFR teknolojisi ile çekilen filmde kullanılan bu teknoloji, yayınlanan video ile gözler önüne seriliyor.

Yenilikçi bir aksiyon filmi olan İkizler Projesi, bir anda her hareketini önceden tahmin edebilen, gizemli, genç bir ajan tarafından hedef alınıp takip edilen seçkin suikastçı Henry Brogan’ın hikayesini konu alıyor.

Filmin yönetmeni "Pi'nin Yaşamı", Brokeback Mountain, Lust & Caution, Kaplan ve Ejderha, Özgür Woodstock gibi yapımlara imzasını atan Oscar ödüllü film yapımcısı Ang Lee. Sevilen aktör Will Smith’in başrolünü üstlendiği filmde ayrıca Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen ve Benedict Wong rol alıyor.

Gemini Man, ülkemizdeki izleyicileriyle 11 Ekim tarihinde sinemalarda buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
İkizler Projesi Gemini Man Will Smith

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