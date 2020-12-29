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Gemma Arterton, Black Narcissus'taki seksi sahneleriyle olay oldu

29.12.2020 14:24 | Son Güncelleme:
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Gemma Arterton, Black Narcissus'taki seksi sahneleriyle olay oldu

34 yaşındaki Gemma Arterton, BBC dizisi Black Narcissus’ta ateşli aşk sahneleriyle gündem oldu. Gemma Arterton, ‘gelmiş geçmiş en seksi rahibeyi’ canlandırıyor.

Gemma Arterton, BBC dizisi Black Narcissus’ta canlandırdığı rolde 1. Dünya Savaşı gazisinin cazibesine karşı koymaya çalışan bir rahibeyi canlandırıyor.

Pazar gecesi yayınlanan ilk bölümde 34 yaşındaki aktristin canlandırdığı Rahibe Clodagh karakterinin geçmişine geri dönülen sahneler izleyicilerin dikkatini çekti. İzleyiciler ise Arterton’ın canlandırdığı karakter için ‘Gördüğüm en seksi rahibe’ yorumunda bulundu.

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İzleyiciler dizideki ateşli sahneler hakkında yorum yapmak için sosyal medyaya koşarak “Gemma Arterton o kadar güzel ki, bir rahibeyken bile güzel görünüyor” yorumunda bulundu.

Başka bir kullanıcı “Gemma Arterton, gördüğüm en seksi rahibe” derken, bir diğer kullanıcı da “Henüz dizi hakkında ne düşüneceğimden emin değilim, ama Gemma Arterton çok iyi” yorumunda bulundu.

34 yaşındaki oyuncu, dizinin Pazar günü yayınlanan ilk bölümünde izleyicilerden tam not aldı.

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BLACK NARCİSSUS KONUSU

Black Narcissus 1939 yılında yayınlanan bir romana dayanıyor. Roman 1947 yılında filme çekilmişti. Filmin yeniden yapımı olan dizide İrlandalı oyuncu Aisling Franciosi, başroldeki Rahibe Ruth karanterine hayat veriyor.

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Rahibe Clodagh hastane ve okul kurmaya odaklanırken, manastırda kalan dört rahibe şeytanlarıyla yüz yüze geliyor. Dizideki Mr. Dean karanteri ise rahibelerin özellikle de Clodagh’ı kıskandırmak isteyen Rahibe Ruth’un arzu duyduğu bir karakter.

Dizide manastırda kalan rahibeler içlerindeki ‘günahlarla’ karşı karşıya geliyor.

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Dizi hakkında Daily Mail’e konuşan Gemma “Bu dizi yalnızca dini inançlar hakkında değil, insan olarak kim olduğunuz hakkında. Bir rahibe olarak kendini geçmişten kurtarmalı ve yeniden yaratmalısın. Dizi, rahibelerin gerçek benlikleriyle bağlantı kurması hakkında. Clodagh kendisi ile mücadele içinde bir karakter. Vahşi biri, romantik bir asi. Bu özellikleri başını belaya soktu ve o da rahibe oldu” dedi.

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Dizi günah, baştan çıkarılma, zihinsel dengesizlik gibi temalara odaklanıyor.


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