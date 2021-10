Bilim Kahramanları Derneği tarafından, her yıl farklı üniversitelerle gerçekleştirilen iş birliği ile verilen Genç Bilim İnsanı Ödülleri 9. Kez sahiplerini buldu. Temel bilimler ve mühendislik alanlarına katkıda bulunan, ülkemizde bu alanların görünürlüğünün artmasına, yayılmasına ve gelişmesine öncülük eden 38 yaşın altındaki, bilim insanlarına verilen ödüllerde bu yıl 6 Genç Bilim İnsanı, ödül almaya değer bulundu.

Genç bilim insanlarına kamuoyu önünde teşekkür ederek onları yüreklendirmek, geleceğin genç bilim insanlarına ilham vermek üzere verilen ödüllerin bu yılki ev sahipleri: Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli oldu.

ALTI GENÇ BİLİM İNSANI ÖDÜL ALDI

124 başvuru arasından seçici kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; Dr. Arif Engin Çetin (İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği), Prof. Dr. Elif Çadırcı (Atatürk Üniversitesi - Tıbbi Farmakoloji), Doç. Dr. İsmail Öçsoy (Erciyes Üniversitesi - Analitik Kimya), Doç. Dr. Mustafa Serdar Önses (Erciyes Üniversitesi - Malzeme Bilimi ve Mühendisliği), Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı (Akdeniz Üniversitesi - Matematik) ve Doç. Tuğrul Çetinkaya (Sakarya Üniversitesi - Metalurji ve Malzeme Mühendisliği) 2020 Yılının Genç Bilim İnsanı Ödülleri’ni kazanan isimler oldu.

Başvuruları titizlikle değerlendiren ve bu yılın başarılı Genç Bilim İnsanları’nı belirleyen Seçici Kurul’da ise; Prof. Dr. Aydın Sami Şalcı (Altınbaş Üniversitesi), Prof. Dr. Ender Suvacı (Eskişehir Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Ali Özcan (Eskişehir Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Kıymet Güven (Eskişehir Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Yasemin Çağlar (Eskişehir Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Veysi İşler (Hasan Kalyoncu Üniversitesi), Prof. Dr. Mustafa Sadettin Özyazıcı (Hasan Kalyoncu Üniversitesi) ve Prof. Dr. Ahmet Arif Ergin (Yeditepe Üniversitesi) yer aldı.

ÖDÜL TÖRENİ ÇEVRİMİÇİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

6 bilim insanına ödülleri 19 Ekim 2021 tarihinde Bilim Kahramanları Derneği’nin Youtube hesabından yapılan çevrim içi ödül töreni ile takdim edildi. Sunuculuğunu Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Doğan’ın üstlendiği tören Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir’in açılış konuşması ile başladı. Törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Seçici Kurul Üyelerini temsilen Prof. Dr. Ender Suvacı konuşmalarıyla katıldı.

Bilim Kahramanları Derneği üyesi ve 2015 Genç Bilim İnsanı Ödülü sahibi Sabancı Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Koşar’ın desteğiyle bilim insanlarının çalışmalarının aktarıldığı etkinlik Çellist Nihan Demirkapı’nın müzik dinletisi ile son buldu. Canlı yayına bilim, iş ve sivil toplum alanından çok sayıda izleyici katıldı.

Ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Bilim Kahramanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sıddıka Semahat Demir şunları söyledi: “Öncelikle bu sene Bilim Kahramanları Derneği olarak 10. Yaşımızı kutluyoruz. İlhamımız, mutluluğumuz, gururumuz ON’dan diyoruz. 10 yıllık yolculuğumuzda bize eşlik eden, bilime gönül veren tüm destekçilerimize 10. Yılımızı eşsiz kıldıkları için en içten teşekkürlerimi gönderiyorum. Bir bilim insanı olarak bilimin toplumsal sorunların çözümünü vurgulamak isterim. Bilim farklı dallarıyla insanın, yaşamın, gezegenin iyi olma haline katkı sunmayı hedefler. Bilim insanları da dünyayı olduğundan daha iyi bir halde bırakmak için çalışmalarını sürdürür ve çözüm önerileri sunarlar. Hepimizi etkileyen pandemi sürecinde de bilimin ve bilimsel çalışmaların önemine hep birlikte tanık olduk. Çok değerli bilim insanlarının emekleri ile bu süreci hafifletebildik. Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in uzun yıllardır sürdürdüğü araştırmalar sayesinde aşıya ulaşabildik. Yılın Bilim İnsanı Genç Bilim İnsanı Ödül Töreni vesilesiyle buradan kendilerine, tüm araştırmacılara ve sağlık çalışanlarına yürekten teşekkür etmek isterim.”

Canlı yayına bağlanan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal şunları söyledi: “Tüm bilim insanlarının hem ulusal hem uluslararası alanda, farklı destek programları ile çalışmalarını desteklemeye çalışıyoruz. Daha fazla etki oluşturmak için tüm bilim insanlarımızı birlikte çalışmaya davet ediyorum. Tüm bilim insanlarımıza ortaya koyduğu çabalar için çok teşekkür ediyorum. Gelecekteki sorunlara çözüm noktasında biz de varız. Programda emeği geçen Bilim Kahramanları Derneği’ne, ev sahipliği yapan üniversitelere, Seçiçi Kurul Üyelerine ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum, başarılarınız daim olsun.”

Ödül kazanan Genç Bilim İnsanları’nın bilime katkı yaptığı alanlar:

Dr. Arif Engin Çetin

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi – Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Dr. Arif Engin Çetin, lisansını Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında ve yüksek lisansını Elektrik-Bilgisayar Mühendisliği alanında Koç Üniversitesi'nde ve doktora eğitimini, Boston Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamladıktan sonra doktora sonrası çalışmalarını Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) ve Massachusetts Institute of Technology (MIT)’de gerçekleştirmiştir. 2016–2018 yılları arasında, DNA sekanslama teknolojileri geliştiren Omniome Inc. (San Diego, CA) şirketinde mühendis olarak çalışmıştır. 2018 yılında İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde “Nanofotonik ve Biyo-Tanımlama Sistemleri” laboratuvarını kurmuştur. Taşınabilir biyosensörler, cep telefonu tabanlı mikro-görüntüleme sistemleri, yüksek hassasiyet ve verimli biyo-tanımlama platformları, mikro-akışkan entegre nano-sensörler, optik sitometri teknolojileri ve düşük-maliyetli elektrokimyasal biyosensörler üzerine yürüttüğü çalışmalar ile hasta başı teşhis platformlarının, kanser için kişiselleştirilmiş hızlı ilaç terapi seçim tekniklerinin, düşük maliyetli görüntüleme ve sensör teknolojilerin geliştirilmesinde önemli katkılar sağlamaktadır.

Prof. Dr. Elif ÇADIRCI

Atatürk Üniversitesi - Tıbbi Farmakoloji

Dr. Elif Çadırcı, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi lisans eğitimini, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlamış ve Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalında doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmıştır. Türk Farmakoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve saymanı olarak görev yapmıştır. Halen “The Eurasian Journal of Medicine” dergisinin bölüm editörlüğü ve TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu Yürütme Kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir. Serotonin 5-HT7 ve ürotensinin UTR2 reseptörleri ve fizyopatolojik rolleri, sepsis, sepsis fizyopatololojisi ve yeni tedavi stratejileri, enflamasyon ve ilişkili hastalıklar, bor madeni ve kemik sağlığında kullanımı alanlarında çalışmaktadır. Sepsis alanında yaptığı bir çalışma Shock dergisinde kapak makalesi olarak basılmıştır. Dr. Elif ÇADIRCI’nın dört adet patenti bulunmaktadır.

Doç. Dr. İsmail Öçsoy

Erciyes Üniversitesi - Analitik Kimya

Doç. Dr. İsmail Öçsoy, lisans derecesini Kırıkkale Üniversitesi Kimya bölümünden, yüksek lisans derecesini Florida Üniversitesi Kimya bölümünden almış;doktora çalışmasını Florida Üniversitesi Nanobiyoteknoloji alanında yapmıştır. Dr. Öçsoy’un bilimsel çalışmalarının evrensel bilime sağladığı en önemli katkı Nanoteknoloji ve Nanobiyoteknoloji alanında 4 önemli araştırma konularından (1. DNA Aptamer konjuge edilmiş nanomalzemelerin kanser ve enfeksiyon tedavisinde kullanımı, 2. Yeni nesil immobilizasyon ile yüksek katalitik aktivite, 3. Yeşil kimya ile nanomalzemelerin üretimi, biyoanalitik ve biomedikal uygulamaları ve stabilite gösteren organik-inorganik hibrit nanomalzemelerin üretimi ve 4. Bakterilerin (antibiyotik dirençliler dahil), tespiti için nanobiyo-sensörlerin üretimi) oluşmaktadır. Ülkemizdeki hastanelerin mikroorganizmaların tespitinde kullanılan tanı testlerini ithal etmesinden dolayı, ülkemizin millileştirme politikası kapsamında ithal tanı testlerini üretmiş, patent başvuruları ve saygın dergilerde yayınlar yapmıştır.

Prof. Dr. Mustafa Serdar ÖNSES

Erciyes Üniversitesi- Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

M. Serdar Önses, lisans ve yüksek lisans eğitimlerini Kimya Mühendisliği ile Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanlarında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlamış, doktora derecesini ise University of Wisconsin-Madison’da ve doktora sonrası araştırmalarını University of Illinois at Urbana-Champaign Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümünde sürdürmüştür. Araştırma programının ana temasını, nanoyapılı yüzeylerin üretilmesine yönelik olarak kendiliğinden düzenlenme süreçlerinin anlaşılması ve tasarlanması oluşturmaktadır. Bu araştırma programı fonksiyonel kaplamalar, kimlik doğrulama ve optoelektronik aygıtlar gibi teknolojik olarak önemli birçok alanı etkilemektedir. Başvuru aşamasında 10’un üzerinde patenti bulunmaktadır. Bilimin geniş çevrelere yayılması için en önemli unsurun nitelikli genç bilim insanlarının yetiştirilmesi olduğuna inanmakta, çok sayıda lisans öğrencisini araştırma grubuna dahil ederek akademik hayata yönelmelerini desteklemekte ve orta öğretim öğrencilerine yönelik laboratuvar gezileri ve mentörlük faaliyetlerini düzenlemektedir.

Doç. Dr. Şuayip YÜZBAŞI

Akdeniz Üniversitesi–Matematik

Doç. Dr. Şuayip Yüzbaşı, lisans derecesini, yüksek lisans ve doktora derecelerini Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Matematik Bölümü’nde Matematik Anabilim Dalında tamamlamıştır. Uygulamalı Matematik alanında çalışan Yüzbaşı, çalışmalarını bilim ve mühendislik alanlarında karşılaşılan problemlerin modellenmesindeki diferansiyel denklemler, integral denklemler, kesirli türevli diferansiyel denklemler, integro-diferansiyel denklemler ve sistemlerinin çözümleri üzerine yoğunlaştırmıştır. Ayrıca, bilim ve mühendislik alanlarında kirlilik modeli, çeşitli popülasyon modelleri, HIV enfeksiyonu modelleri, hantavirüs enfeksiyon modeli, kuantum ve astrofizikte karşılaşılan bazı problemleri ve konfeksiyon difüzyon modeli gibi çeşitli matematiksel model problemlerin çözümleri için yeni yöntemler kazandırarak biyoloji, fizik, kimya, tıp ve mühendislik alanlarına da katkı sağlamıştır.

Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya

Sakarya Üniversitesi – Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Doç. Dr. Tuğrul Çetinkaya, lisans, yüksek lisans eğitimini Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans derecesini Ostrava Teknik Üniversitesi Nanoteknoloji Merkezi’nde, doktora eğitimini Sakarya Üniversitesi’nde ve doktora sonrası çalışmalarını Manchester Üniversitesi, Ulusal Grafen Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Dr. Çetinkaya’nın çalışmaları nanoyapılı ve iki boyutlu malzemelerin sentezlenmesi ve yenilikçi batarya bileşenleri geliştirerek bataryaların enerji yoğunluğu ve kararlılıklarını arttırmak üzerinedir. Gerçekleştirilen çalışmalar sadece lityum iyon bataryalar konusunu değil, yeni nesil batarya teknolojileri olarak bilinen lityum sülfür ve lityum hava batarya teknolojilerini de konu almaktadır. Çalışmaları kapsamında elektrikli araçların ve yenilebilir enerjinin arttırılması ile karbondioksit salınımını düşürmeyi ve küresel ısınmanın yarattığı etkileri azaltmayı amaçlamaktadır.