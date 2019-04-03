Genç erkekler seks yerine bakın neyi tercih ediyorlar!

Chicago Üniversitesi'nin iki yıllık Genel Sosyal Anketi'nden (GSS) çıkan son istatistikler, genç erkeklerin eskisi kadar seks yapmadıklarını ortaya koyuyor. Sebebiyse oldukça ilginç! Bir psikoloğa göre, bunun nedeni video oyunları oynamak ve sosyal medyada gezinmek için daha fazla zaman harcadıklaı olarak ortaya kondu.

Anket, toplumsal değişimin izlenmesi ve toplumun 'büyüyen karmaşıklığının' araştırılması için 1972'den bu yana Chicago Üniversitesi'ndeki Ulusal Fikir Araştırma Merkezi (NORC) tarafından yapıldı.

Raporda, yetişkinlerin yüzde 23'ünün - neredeyse dörtte biri - Washington Post'a göre, geçen yıl içinde hiç seks yapmadıklarını ve büyük bir kısmının “erkeklerden” oluştuğunu söyledi.

Bazı genç yetişkinler, daha uzun süredir seks yaşamamışlardı, "Ek olarak raporda, 18 ila 29 arasındaki Amerikalıların son bir yılda 2008 ve 2018 yılları arasında sex yapmayanların sayısının iki katına çıktığını bildirildi."

Genç erkeklerin yüzde 29'u bir yıl seksten uzak durduğunu kabul ederken, bu rakam 18 ile 30 yaş arası kadınlar için sadece yüzde 18'dir.