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Genç erkekler seks yerine bakın neyi tercih ediyorlar!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
İLGİNÇ HABERLER  | 03.04.2019 15:51 | Son Güncelleme

Chicago Üniversitesi'ndeki Ulusal Fikir Araştırma Merkezi (NORC) tarafından yapılan bir açıklamaya göre genç erkekler artık seks yapmıyor. Sebebiyse oldukça ilginç!

Genç erkekler seks yerine bakın neyi tercih ediyorlar!

Chicago Üniversitesi'nin iki yıllık Genel Sosyal Anketi'nden (GSS) çıkan son istatistikler, genç erkeklerin eskisi kadar seks yapmadıklarını ortaya koyuyor. Sebebiyse oldukça ilginç! Bir psikoloğa göre, bunun nedeni video oyunları oynamak ve sosyal medyada gezinmek için daha fazla zaman harcadıklaı olarak ortaya kondu.

cinsellik

Anket, toplumsal değişimin izlenmesi ve toplumun 'büyüyen karmaşıklığının' araştırılması için 1972'den bu yana Chicago Üniversitesi'ndeki Ulusal Fikir Araştırma Merkezi (NORC) tarafından yapıldı.

Raporda, yetişkinlerin yüzde 23'ünün - neredeyse dörtte biri - Washington Post'a göre, geçen yıl içinde hiç seks yapmadıklarını ve büyük bir kısmının “erkeklerden” oluştuğunu söyledi.
Bazı genç yetişkinler, daha uzun süredir seks yaşamamışlardı, "Ek olarak raporda, 18 ila 29 arasındaki Amerikalıların son bir yılda 2008 ve 2018 yılları arasında sex yapmayanların sayısının iki katına çıktığını bildirildi."

Genç erkeklerin yüzde 29'u bir yıl seksten uzak durduğunu kabul ederken, bu rakam 18 ile 30 yaş arası kadınlar için sadece yüzde 18'dir.

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San Diego Eyalet Üniversitesi’nde psikoloji profesörü olan Jean Twenge, pek çok genç erkeğin seks yapmamasının sebeplerinden birinin, partnerlerinin ya da eşlerinin olmamasından kaynaklandığını öngörüyor.

Twenge ayrıca, teknolojinin yükselişinin seks yapmakta potansiyel bir faktör olabileceğine inanıyor ve şöyle dedi: "(Gece) saat 10'da 20 yıl öncesine göre daha fazla yapılacak şeyler var."

Twenge, insanların 'video akışı, sosyal medya, konsol oyunları' ve 'diğer her şey' seksi ikinci plana atıyor dedi.

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seks araştırma ilginç haberler

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