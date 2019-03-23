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Genç iş adamı 201 bin lira maaşla asistan arıyor!

aris.aras aris.aras
DÜNYA  | 23.03.2019 07:33 | Son Güncelleme

Genç girişimci Matthew Lepre, kendisine yardımcı olacak ve dünyayı onunla gezecek 28 bin sterlin (201 bin TL) maaşla çalışacak bir asistan arıyor.

Genç iş adamı 201 bin lira maaşla asistan arıyor!

26 yaşındaki griişimci Matthew Lepre, 28 bin pound maaşla asistan arıyor.

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İşlerini tek başına halledemediğini ifade eden Lepre, internette bir kişisel asistan ilanı verdi.

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Kişisel asistanda aradığı özellikler; bilgisayar bilgisi, birden çok işi bir arada yürütebilme kabiliyeti, seyahat engeli olmaması, geçerli bir pasaportunun olması vb. bazı klasik iş ilanı istekleri idi.

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Herkesin hayallerini süsleyen ilana göre işi alırsanız, Lepre ile birlikte Japonya, Dubai, ABD ve Avrupa ülkelerine sürekli gitmeniz gerekiyor.

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Sık sık iş gereği Dubai'ye uçan Lepre'nin lüks uçaklarında ona eşlik etmeniz de şart.

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Seçilecek kişi, günlük e-ticaret şirketlerini takip etmenin yanı sıra sosyal medyayı da aktif olarak incelemek durumunda ve YouTube yayınları için kameramanlık yapması gerekiyor.

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Lepre aradığı asistanın mükemmel bilgisayar becerilerine sahip olmasını, baskı altında çalışabilme becerisi, güçlü sosyal medya bilgisi, dakiklik, seyahat güzergahlarını bir araya getirebilme becerisi ve YouTube kanalı için yeterli bilgiye sahip olmasını istiyor.

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Eğer siz de bu yeteneklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ive pasaportunuz varsa işe başvurabilirsiniz.

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Başvurunun bir diğer cazip yanı ise ücreti. Eğer seçilen kişi siz olursanız 9-5 arası çalışma saatlerinde 28 bin sterlin (201 bin TL) maaş kazanabilirsiniz.

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iş ilanı Matthew Lepre instagram asistan

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