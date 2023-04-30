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Genç kadının sözleri sonrası espri yapınca... Hasan Can Kaya'nın sözleri AK Partili ismi kızdırdı: "Aşağılayıcı konuşmalarınız..."

30.04.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar programıyla gündemden düşmeyen Hasan Can Kaya'nın son bölümde 'Elazığ Üniveristesi' ile ilgili açıklamaları gündem oldu. Bir konuğunun "Elazığ Üniversitesi bilgisayar mühendisliği mezunuyum" demesi üzerine espri yapan Kaya'nın sözlerine AK Parti'den tepki geldi. Elazığ AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım; Kaya'ya tepki göstererek "Aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum" dedi.

Genç kadının sözleri sonrası espri yapınca... Hasan Can Kaya'nın sözleri AK Partili ismi kızdırdı: "Aşağılayıcı konuşmalarınız..."

YouTube'da başladığı Konuşanlar programıyla dikkatleri üzerine çeken ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'e transfer olan komedyen Hasan Can Kaya, programının son bölümünde kullandığı ifadeler ile gündem oldu. Bir konuğunun Elazığ Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinden mezun olmasını söylemesi sonrası başlayan diyalog tartışma yarattı.

GENÇ KADIN ELAZIĞ ÜNVİERSİTESİ MEZUNU OLDUĞUNU SÖYLEYİNCE...

Programa konuk olan katılan genç bir kadın "Ben bilgisayar mühendisi mezunuyum." dedi. Bunun üzerine Hasan Can Kaya ise hangi okuldan mezun olduğunu sordu. Genç kadın "Elazığ Üniversitesi" yanıtı verince salonda gülüşmeler yaşandı.

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"BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ AMA BİLGİSAYAR YOK"

Kaya da "Elazığ Üniversitesi bilgisayar mühendisliği ama bilgisayar yok. Abaküs var ya çocuklar için onunla yapıyorlar" diyerek espri yaptı.

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AK PARTİLİ İSİMDEN HASAN CAN KAYA'YA TEPKİ

Söz konusu anlar sosyal medyada gündem olurken, Hasan Can Kaya'ya AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'dan tepki geldi.

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Yanıt olay oldu

ELAZIĞ İL BAŞKANI: "AZİZ ŞEHRİMİZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Yıldırım "Aziz şehir Elazığ’ı ve Bilimin Parlayan Yıldız’ı, binlerce mezunu olan Fırat Üniversitesi’ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum. Aziz şehrimiz sahipsiz değildir!" ifadelerine yer verdi.

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