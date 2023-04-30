Genç kadının sözleri sonrası espri yapınca... Hasan Can Kaya'nın sözleri AK Partili ismi kızdırdı: "Aşağılayıcı konuşmalarınız..."

YouTube'da başladığı Konuşanlar programıyla dikkatleri üzerine çeken ve daha sonra Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'e transfer olan komedyen Hasan Can Kaya, programının son bölümünde kullandığı ifadeler ile gündem oldu. Bir konuğunun Elazığ Üniversitesi bilgisayar mühendisliğinden mezun olmasını söylemesi sonrası başlayan diyalog tartışma yarattı.
Programa konuk olan katılan genç bir kadın "Ben bilgisayar mühendisi mezunuyum." dedi. Bunun üzerine Hasan Can Kaya ise hangi okuldan mezun olduğunu sordu. Genç kadın "Elazığ Üniversitesi" yanıtı verince salonda gülüşmeler yaşandı.
Kaya da "Elazığ Üniversitesi bilgisayar mühendisliği ama bilgisayar yok. Abaküs var ya çocuklar için onunla yapıyorlar" diyerek espri yaptı.
Söz konusu anlar sosyal medyada gündem olurken, Hasan Can Kaya'ya AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım'dan tepki geldi.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Yıldırım "Aziz şehir Elazığ’ı ve Bilimin Parlayan Yıldız’ı, binlerce mezunu olan Fırat Üniversitesi’ne yönelik aşağılayıcı konuşmalarınızdan dolayı sizi esefle kınıyorum. Aziz şehrimiz sahipsiz değildir!" ifadelerine yer verdi.