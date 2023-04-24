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Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Aldığı yanıt stüdyoyu güldürdü

24.04.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar'daki performansıyla herkesi güldüren Hasan Can Kaya ve konukları arasında yaşanan diyaloglar sık sık gündem oluyor. Hasan Can Kaya son olarak bir kadın konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" diye sordu, aldığı yanıt ise bir hayli şaşırttı.

Hasan Can Kaya konuğuna "Ne iş yapıyorsun?" dedi! Aldığı yanıt stüdyoyu güldürdü

Konuşanlar ile yıldızı parlayan ve Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'e transfer olan Hasan Can Kaya konuklarını güldürdüğü anlarla sık sık gündeme geliyor.

Hasan Can Kaya son Konuşanlar bölümünde de yine ilginç anlara imza attı. Makul adı üzerine konuşulurken Kaya bu isme takılınca genç kadın "Babam değil ebem koymuş" diyerek stüdyoyu kahkahaya boğdu.

Makul daha sonra da Hasan Can Kaya'nın "Ne iş yapıyorsun?" sorusuna verdiği yanıtla olay oldu. Makul bu soruya "Ben sürünüyorum deyimi yerindeyse" yanıtıyla herkesin dikkatini çekti.

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Hasan Can Kaya bunu üzerine "Nasıl sürünüyorsun?" deyince genç kadın ise "İşten işe, şu an garsonluk yapıyorum mutlu değilim çok mu mutluya benziyorum" dedi.


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Hasan Can Kaya Acun Ilıcalı

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