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  4. Genç kadının şüpheli ölümü! Rezidansın 6'ncı katından düştü

Genç kadının şüpheli ölümü! Rezidansın 6'ncı katından düştü

14.03.2022 20:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta 32 katlı rezidansın 6'ncı katından düşen 19 yaşındaki Özge Binnur Oruç, hayatını kaybetti. Olayın cinayet mi intihar mı olduğu polis tarafından araştırılırken, düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Genç kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özge Binnur Oruç (19) 32 katlı rezidansın 6'ncı katından bilinmeyen nedenle düştü.

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POLİS DÜŞME NEDENİNİ ARAŞTIRIYOR

Genç kadının düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, düşmenin nedenini araştırıyor. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kadının düşme anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olayı duyunca koşup gelen kadının yakınları sinir krizi geçirirken polisler tarafından güçlükle sakinleştirildi.

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"ÇOK ENERJİK BİR İNSANDI"

İki ay öncesine kadar bir kargo firmasında çalışan Özge Binnur Oruç'un eski iş arkadaşı Erhan Öztürk, ölümüne inanamadığını belirterek, "Olayı duyunca iki dakikada buraya geldim. O bir melek gibi bir insandı. 6 ay kadar bizimle çalıştı. Böyle bir şey olabileceğini asla düşünemedik. Nasıl geldiğimi bilemezsiniz. Çok üzgünüm. Hayretler içerisindeyim. Çok enerjik bir insandı. Etrafına sürekli enerji saçan mükemmel bir insandı." dedi.(DHA)

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Esenyurt
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